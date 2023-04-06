Гороскоп на 6 апреля 2023: Рыбам – неизвестность, Близнецам - восторг

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 6 апреля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Овен

Для того, чтобы добраться до места назначения, вам, возможно, придется выбрать необычный маршрут. Зигзагообразный путь к финишу. Не думайте автоматически, что это плохо. Вы можете обнаружить, что это предпочтительный путь. Вы, вероятно, испытаете много побочных приключений и сделаете несколько замечательных открытий.

Телец

Выйдите из депрессивного состояния и наслаждайтесь жизнью. Ситуация такова, что если вы какое-то время остаетесь в застое, то вскоре погрузитесь в спираль депрессии и нисходящего мышления. Если вы останетесь на плаву и сосредоточитесь на своих мечтах, вы останетесь активными в достижении всех жизненных целей. За вами будет стоять сила Вселенной, поддерживающая вас на своем пути.

Близнецы

Это день — ваше время сиять, Близнецы. Вы должны быть в хорошем настроении, с позитивным настроем, который поможет вам энергично выполнять повседневные задачи. Элементы неожиданности могут всплыть и напомнить вам, что не всегда все идет по плану. Однако это должно быть хорошо. Вы обнаружите, что ваш спокойный подход к жизни пригодится, когда запланированный маршрут не сработает.

Рак