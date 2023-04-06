БУДЕТ ОБЖАЛОВАТЬ ⟩ Мужчина, якобы купивший секс у несовершеннолетнего за 100 евро, понес наказание

Согласно обвинению, Антс (полное имя известно редакции, в интересах потерпевших оно не разглашается) организовал встречу с несовершеннолетней через интернет-портал, чтобы вступить с ней в половую связь за сто евро. Уже купив секс у несовершеннолетней, он затем организовал еще две встречи с целью вступления в половую связь за денежное вознаграждение. Во втором случае мужчина пообещал заплатить не менее 7,12 евро, а в третьем случае он четко не назвал сумму.