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БУДЕТ ОБЖАЛОВАТЬ ⟩ Мужчина, якобы купивший секс у несовершеннолетнего за 100 евро, понес наказание

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock

29 марта Тартуский уездный суд признал 48-летнего Антсу виновным в неоднократном приобретении сексуальных услуг у несовершеннолетнего и приговорил его к условному лишению свободы. «Да, я буду подавать апелляцию», - сказал обвиняемый, заявив, что он не удовлетворен приговором.

Согласно обвинению, Антс (полное имя известно редакции, в интересах потерпевших оно не разглашается) организовал встречу с несовершеннолетней через интернет-портал, чтобы вступить с ней в половую связь за сто евро. Уже купив секс у несовершеннолетней, он затем организовал еще две встречи с целью вступления в половую связь за денежное вознаграждение. Во втором случае мужчина пообещал заплатить не менее 7,12 евро, а в третьем случае он четко не назвал сумму.

В суде было доказано, что Антсу дважды покупал секс у несовершеннолетней осенью 2018 года, то есть почти четыре года назад. При назначении наказания суд учел, что потерпевшая на тот момент превысила возраст сексуального согласия, который на тот момент составлял 14 лет, и хотела вступить в половую связь с обвиняемым, о чем свидетельствует их общение. Потерпевшая также не хотела наказывать обвиняемого.

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