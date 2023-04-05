Изменщики по знаку Зодиака: кто неисправим, а кто – верен по жизни

Овен

Овны - настоящие бабники, возможности и либидо которых не позволяют им довольствоваться только одним партнером. Этих людей определенно нельзя назвать преданными, а еще они не умеют скрывать свою неверность, пишет RUS.TVNET.lv.

Телец

Тельцы отличаются огромным сексуальным аппетитом. Если они не удовлетворены своим партнером, то будут искать утешения в обществе других женщин, даже не задумываясь.

Близнецы

В том, что касается эмоциональных отношений, Близнецы могут быть очень эгоистичными. Они никогда не ограничивают свою свободу и не считают, что об их приключениях стоит говорить вслух. Но в то же время Близнецы могут быть крайне ревнивыми, если их партнер поступает с ними так же.

Рак

Якобы очень эмоциональные Раки относятся к числу тех, кто готов нанести удар в спину. Вы никогда не поймете их двойственные стандарты, и будьте уверены, что все, что делают Раки, когда вас нет рядом, они считают вполне приемлемым.

Лев

Даже несмотря на свой статус страстных и сильных мужчин, Львы хранят верность своему партнеру. Дело в том, что они считают свой выбор правильным. Партнер представителя этого знака Зодиака должен быть самым лучшим, как и он сам.

Дева