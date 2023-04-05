В таллиннском русском музее под песни и пляски торжественно закрылась выставка «Женская сила», посвященная женскому народному костюму России и Украины. Главными героинями выставки выступили известные в Эстонии женщины, которые помогли воссоздать, а позднее и примерили традиционную одежду своих предков, с точностью до конкретного региона или губернии.
«Женская сила» довела до слез. Смотри, что происходило в Таллиннском русском музее в день закрытия выставки
«Мы сразу решили поставить такую яркую выставку на витрину, которая выходит на главную улицу нашего города - на улицу Пикк. Эти костюмы действительно привлекли большое внимание, в том числе и увеличился поток туристов. По началу мы сомневались, стоит ли сейчас показывать народные костюмы, но оказалось, что, действительно, стоит. Было много эстоноязчных гостей, украинцев, русских, англичан, австралийцев - этот список можно долго продолжать. Все были воодушевлены, некоторые даже пускали слезу, говорили, что очень трогают личные истории», - поделилась своими мыслями Юлия Корнеева, руководителя Таллиннского русского музея.
Среди героинь выставки были Александра Мурре, директор Кадриоргского художественного музея, Светлана Янчек, директор Русского театра Эстонии, Валентина Кашина, издатель, а также многие другие известные и талантливые женщины. Автор и создатель выставки, театральный художник и дизайнер Ирина Барсегян.
«99,9 процентов отзывов - восторженные. Люди, выходя из музея не стеснялись и делились с нами своими эмоциями, говорили о том, что отозвалось в сердце. Это очень показательно, ведь эта выставка о том, откуда мы родом, какой наш идентитет. Получилась такая домашняя история. Очень теплые отзывы о выставки, даже до слез доходило», – рассказала о впечатлениях посетителей Ирина Криворукова, педагог музея.
В рамках проекта проходила фотосессия с участием героинь проекта. Красочные фотографии женщин в традиционных нарядах поразили посетителей выставки своей красотой и грациозностью. Галина Пармаск, фотограф проекта, максимально реалистично вплела образ героини в фотокарточку.
Выставка «Женская сила» завершилась, но оставила яркие впечатления, раскрыв образ женщин разных регионов и губерний через народный костюм. Благодаря таким проектам у людей есть возможность знакомиться с историей еще ближе, буквально на кончиках пальцев.