«Женская сила» довела до слез. Смотри, что происходило в Таллиннском русском музее в день закрытия выставки

«Мы сразу решили поставить такую яркую выставку на витрину, которая выходит на главную улицу нашего города - на улицу Пикк. Эти костюмы действительно привлекли большое внимание, в том числе и увеличился поток туристов. По началу мы сомневались, стоит ли сейчас показывать народные костюмы, но оказалось, что, действительно, стоит. Было много эстоноязчных гостей, украинцев, русских, англичан, австралийцев - этот список можно долго продолжать. Все были воодушевлены, некоторые даже пускали слезу, говорили, что очень трогают личные истории», - поделилась своими мыслями Юлия Корнеева, руководителя Таллиннского русского музея.