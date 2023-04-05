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Травматолог назвал самую опасную для женщин обувь

Limon.ee
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Женская обувь. Иллюстративное фото.
Женская обувь. Иллюстративное фото. Фото: BearFotos/Shutterstock

Не стоит носить обувь на слишком высоких каблуках. Об этом напомнил травматолог-ортопед, пишет «Рамблер».

Если обувь неправильная, стопам значительно труднее защищать суставы и позвоночник от нагрузки, которая возникает во время движения. Из-за неудобных туфель развиваются плоскостопие, пяточная шпора, косточки на ноге.

Высота каблука у идеальной весенней обуви должна быть не больше двух-четырех сантиметров. При этом не стоит выбирать шпильки. Устойчивые каблуки, в отличие от них, не вызывают артроз или артрит мелких суставов стоп, коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также боль и тяжесть в ногах.

Модели обуви совсем без каблука, на тонкой и плоской подошве, тоже не помогают поддерживать здоровье в норме. Они передают всю ударную нагрузку на стопы, особенно на пятки, крупные суставы и позвоночник. Массивная подошва делает выше вероятность травмы, поскольку в обуви с такой особенностью легко споткнуться. 

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