Травматолог назвал самую опасную для женщин обувь

Если обувь неправильная, стопам значительно труднее защищать суставы и позвоночник от нагрузки, которая возникает во время движения. Из-за неудобных туфель развиваются плоскостопие, пяточная шпора, косточки на ноге.

Высота каблука у идеальной весенней обуви должна быть не больше двух-четырех сантиметров. При этом не стоит выбирать шпильки. Устойчивые каблуки, в отличие от них, не вызывают артроз или артрит мелких суставов стоп, коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также боль и тяжесть в ногах.