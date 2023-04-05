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УЖАСЫ ФЛОРИДЫ ⟩ Тело пропавшего двухлетнего мальчика нашли во рту аллигатора

Геттер Трумси
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Двухлетнего Тайлена Мосли искали много дней.
Двухлетнего Тайлена Мосли искали много дней. Фото: AP/Scanpix

В американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, полицейские обнаружила тело двухлетнего мальчика, числившегося ранее пропавшим без вести. 

Поиски ребенка велись до тех пор, пока кто-то не сообщил полиции об аллигаторе, замеченным в парке «с чем-то в пасти». Стражам порядка удалось найти и убить рептилию, в пасти которой оказались останки пропавшего ребенка. 

Двухлетний Тайлен Мосли был объявлен пропавшим в прошлый четверг после того, как его мать Пашун Джеффери (20 лет) была найдена мертвой в своей квартире, сообщает New York Times. Обвинение в убийстве было предъявлено ее мужу, 21-летнему Томасу Мосли. Сам он был госпитализирован с порезами на руках и отказался разговаривать со следователями. Двухлетнего ребенка Пашун и Томаса в квартире не оказалось, он пропал, а полиция начала его активные поиски.

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