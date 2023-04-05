Кофе не за горами: в Таллинне снова пройдет фестиваль бодрящего напитка

Завоевавшее горячую любовь кофейных гурманов мероприятие уже 7-й раз пройдет во вдохновляющей индустриальной атмосфере Котла культуры 28 –29 апреля 2023 года. В очередной раз у экспертов и ценителей кофе есть повод собраться вместе, чтобы насладиться приятным бодрящим ароматом кофе, попробовать кофе разных сортов и обжарки, познакомиться с новинками и приятно провести день на Tallinn Coffee Festival в компании друзей или семьи. На фестивале также будут названы лучшие бариста.
Таллиннский фестиваль кофе не ограничится лишь кофе. В рамках мероприятия каждый сможет найти свой любимый напиток, будь то эксклюзивный кофе, качественный чай или любимое детьми какао. Вдобавок к напиткам можно будет перекусить солеными или сладкими закусками, а настроение создадут необычная атмосфера Котла культуры и музыкальное сопровождение.
На фестивале будут представлены бесспорные профессионалы из Эстонии и зарубежья. Достойные внимания компании по обжарке кофе и крупные импортеры. Среди новичков – компания по обжарке кофе Curonia Coffee Roasters из Латвии, Hayb Coffee из Польши и потрясающий гость из Германии – Main Lane Coffee Roasters.
Фестиваль кофе – это семейное мероприятие. В субботу, 29.04, будет открыта детская зона.
В оба дня фестиваля также пройдут кофейные соревнования, где из десятков участников будут определены самые умелые в двух областях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг, или дегустация кофе. Помимо отечественных опытных бариста и новичков в этом деле в конкурсе примут участие несколько латышей, которые рассчитывают завоевать на нашем фестивале чемпионский титул.
Время работы фестиваля:
- Пт, 28.04 с 11 до 19, все любители кофе
- Сб, 29.04 с 11 до 18, все любители кофе
Билет на мероприятие стоит 8 евро, дети до 12 лет в сопровождении взрослого могут посетить мероприятие бесплатно. Билеты в продаже в Piletilevi и на месте.
Основная цель проходящего 28–29 апреля Таллиннского фестиваля кофе – представление и популяризация культуры кофе, знакомство с новыми продуктами и предложение развлечений для всей семьи. Спонсорами мероприятия являются AS Farmi Piimatööstus и фильтры для воды Brita.