Жена Евгения Петросяна назвала «помойкой» Telegram-канал Ксении Собчак

Брухунова рассказала, что узнала о том, что Собчак разбирает в своем канале образы жены Петросяна.

«Мне прислали вчера «добрые люди» ссылку на Telegram-канал Ксении Собчак, который в очередной раз почему-то разбирает мою одежду, оценивает ее, пишет сколько что стоит. Там такая помойка. Меня хватило где-то на сообщений пять-семь. Просто фу», – высказалась звезда.

Собчак в своем канале уже несколько раз разбирала дорогостоящие образы Брухуновой.

«Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию – приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна», – написала телеведущая накануне в своем блоге и отметила, что на одном из фото Брухунова позирует в туфлях за 95 тыс. рублей и с сумкой стоимостью 315 тыс. рублей.