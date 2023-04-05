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Володина предрекла одному знаку великое счастье: знакомство приведет к свадьбе или взлету в карьере

Limon.ee
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С чего начинается счастье в доме? С комфорта его обитателей. Иллюстративное фото
С чего начинается счастье в доме? С комфорта его обитателей. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Этим людям явно повезло с гороскопом, пишет Телепрограмма.

Девам должно несказанно повезти, заверила астролог Василиса Володина. Этим людям светит знакомство с важным человеком.

И тут возможны две дороги. Этот человек может сильно повлиять на карьеру Дев, которые неожиданно взлетят на профессиональном поприще. Либо все закончится свадьбой и созданием новой семьи.

В любом случае Девы будут счастливы и довольны своей судьбой. Единственной момент, Володина попросила представителей зодиакальной системы не быть слишком доверчивыми, дабы не навредить себе.

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