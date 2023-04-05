Володина предрекла одному знаку великое счастье: знакомство приведет к свадьбе или взлету в карьере

Девам должно несказанно повезти, заверила астролог Василиса Володина. Этим людям светит знакомство с важным человеком.

И тут возможны две дороги. Этот человек может сильно повлиять на карьеру Дев, которые неожиданно взлетят на профессиональном поприще. Либо все закончится свадьбой и созданием новой семьи.