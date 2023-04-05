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Астролог Ольга Кирну рассказала жителям Эстонии, какие перемены их ждут после 5 апреля

Limon.ee
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Ольга Кирну
Ольга Кирну Фото: Из личного архива

Китайский астролог, фэншуй-консультант, автор ежегодного календаря удачи и основательница клуба о метафизике Ольга Кирну рассказала, как не проспать свою удачу в апреле.

В среду утром, 5 апреля, по солнечному китайскому календарю наступил месяц Огненного Дракона, и продлится он до 5 мая. Этим месяцем завершается сезон весны в китайском календаре.

«Наконец-то приходит Огонь, хоть еще и совсем слабенький. Энергии Огня многим не хватало и еще зимой мы сами, своими действиями добавляли эту энергию в жизнь. Огонь это оптимизм, радость, смех, праздники и развлечения, – говорит Ольга кирну. – Он еще совсем слаб и уже к маю наберет свою силу, природа оживает после зимней спячки, и мы вместе с ней. Давайте разбираться, что могут принести энергии Огня и Земли. В китайской астрологии присутствует дуальность и на все процессы можно посмотреть со светлой и темной стороны».

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