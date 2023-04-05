ЧПОК! ⟩ Маленькая царапинка, или Как в Таллинне Škoda «поцеловалась» с дорогостоящим Ferrari

В Фейсбук-сообществе EZ-дуны! появилось видео с авторегистратора, что в Таллинне на перекрестке рядом со Stockmann все полосы движения были забиты машинами, и попасть в левую полосу было непросто. Автомобиль Ferrari GTC4Lusso, с первичной регистрацией в 2017 году, стоял на светофоре. Позже другие автомобили начали совершать странные маневры, заезжая на бордюр, пытаясь опередить впереди стоявшие автомобили. И если у первого автомобиля Audi всё прошло гладко и безопасно, то у Škoda всё закончилось более печально - они, говоря на языке автомобилистов, «поцеловались» с Ferrari, пишет Elu24.