Жительница Таллинна, проработавшая несколько дней в Bauhof на улице Лаагри, назвала этот опыт рабским трудом. «Тебе не разрешается отходить от кассы или даже сходить в туалет без разрешения начальника», – утверждала 35-летняя Лийна. Однако процедура внутреннего контроля Bauhof не подтвердила ее слова. «Высказанные утверждения не основаны на реальных фактах и являются личным мнением человека», – прокомментировала ситуацию директор по маркетингу Bauhof Кристина Вайс.
Для подписчиков
«БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ДАЖЕ НЕ ВЫЙТИ В ТУАЛЕТ!» ⟩ Магазин вывел на чистую воду таллиннку, назвавшую работу в Bauhof рабством
«Этот опыт заставил меня задуматься, насколько у нас ужасное отношение к обслуживающему персоналу», – пожаловалась 35-летняя Лийна в конце марта в своем видеоблоге на YouTube. Три дня жительница Нымме проработала в Laagri Bauhof. Эту работу она нашла через приложение через приложение GoWorkaBit. Свой небольшой трудовой опыт Лийна описала, как рабский труд.
Ключевые слова