Куркума, шпинат, вино, капуста и кофе – как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях

Окраска яиц – одна из главных традиций светлого праздника Воскресения Христова. Их можно окрашивать как химическими красителями, так и натуральными средствами, пишет MixNews. Также в последнее время яйца начали оклеивать разнообразными наклейками или специальной пленкой с узорами. Как можно выкрасить яйца в домашних условиях и сколько варить их на Пасху, чтобы они не потрескались?

Сколько варить яйца на Пасху, чтобы скорлупа не потрескалась

В первую очередь, нужно подобрать свежие (но не слишком) яйца. Их «возраст» должен быть не больше пяти дней. Если эта цифра меньше, то яйца будут плохо чиститься. Поэтому на Пасху лучше покупать продукт не у фермеров, а в магазине.

Чтобы яйца не треснули во время варки, их нужно заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на время. Если вы начнете варить холодные яйца, то из-за перепада температур их скорлупа может треснуть.

Перед варкой также не забудьте хорошо промыть каждое яйцо губкой. В воду советуют добавлять много соли – на 1 литр воды 1 столовую ложку. Сколько варить яйца на Пасху? Здесь все зависит от их размера, но не менее 7-9 минут.

Если вы собираетесь красить яйца, краситель нужно добавить в воду, довести ее до кипения и уже в этой жидкости варить будущие пасхальные яйца.