Сколько нужно варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались? Как покрасить коричневые и белые яйца? Разбираемся!
Куркума, шпинат, вино, капуста и кофе – как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях
Окраска яиц – одна из главных традиций светлого праздника Воскресения Христова. Их можно окрашивать как химическими красителями, так и натуральными средствами, пишет MixNews. Также в последнее время яйца начали оклеивать разнообразными наклейками или специальной пленкой с узорами. Как можно выкрасить яйца в домашних условиях и сколько варить их на Пасху, чтобы они не потрескались?
Сколько варить яйца на Пасху, чтобы скорлупа не потрескалась
В первую очередь, нужно подобрать свежие (но не слишком) яйца. Их «возраст» должен быть не больше пяти дней. Если эта цифра меньше, то яйца будут плохо чиститься. Поэтому на Пасху лучше покупать продукт не у фермеров, а в магазине.
Чтобы яйца не треснули во время варки, их нужно заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре на время. Если вы начнете варить холодные яйца, то из-за перепада температур их скорлупа может треснуть.
Перед варкой также не забудьте хорошо промыть каждое яйцо губкой. В воду советуют добавлять много соли – на 1 литр воды 1 столовую ложку. Сколько варить яйца на Пасху? Здесь все зависит от их размера, но не менее 7-9 минут.
Если вы собираетесь красить яйца, краситель нужно добавить в воду, довести ее до кипения и уже в этой жидкости варить будущие пасхальные яйца.
Как оригинально покрасить яйца: народные средства, которые помогут
Издавна наши предки использовали разные способы, чтобы покрасить яйца на Пасху. Сегодня появились пищевые красители, наклейки и пленки с узорами, ускорившими процесс. Однако, если вы хотите попробовать что-нибудь новое и оригинальное, можете обратить внимание на такие продукты.
Как покрасить яйца в луковой шелухе
Это самый популярный способ, который часто использовали наши мамы и бабушки. Пасхальные яйца получаются красного или коричневого оттенка. Чем больше шелухи лука возьмете, тем насыщеннее получится цвет.
Воду нужно довести до кипения и бросить в нее шелуху лука. Поставить на сильный огонь и варить около 40 минут. Вода должна стать насыщенным бордовым цветом. Выложить в воду тёплые вареные яйца и варить их еще 7-10 минут. Чтобы получить еще более насыщенный цвет, яйца можно оставить остывать в воде с шелухой.
Как красить яйца в шпинате
Шпинат можно также заменить крапивой, которую продают в сухом виде в аптеке (одной пачки хватит на 3-4 литра воды). Пасхальные яйца получатся насыщенного зеленого цвета.
Чтобы покрасить яйца в зеленый цвет, нужно залить 1 килограмм шпината (замороженный или свежий) 2 литрами воды, поставить медленный огонь и подождать, пока вода станет зеленого цвета. Добавить 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовых ложки уксуса. Заранее отварные яйца опустить в отвар. Насыщенность цвета зависит от того, сколь долго вы будете держать яйца в воде.
Как красить куркумой
Чтобы получить пасхальные яйца желтого цвета можно использовать куркуму. Для этого на 2 литра воды возьмите 3 столовых ложки куркумы и 2 столовых ложки паприки. Воду доведите до кипения и положите в нее заранее отварные яйца. Цвет станет более насыщенным, если в отваре добавить еще 1-2 столовые ложки уксуса.
Как покрасить яйца в домашних условиях цветами фиалки.
Красивый фиолетовый цвет яиц получится, если использовать цветы фиалки (можно также и засушенные). Их нужно залить горячей водой и подождать несколько часов. Когда вода станет фиолетовой, аккуратно уложите сваренные яйца внутрь и оставьте там на ночь. Чтобы цвет сменился лавандовым, можно добавить к отвару 1-2 столовые ложки лимонного сока.
Как красить яйца в вине
Красное вино поможет сделать пасхальные яйца темно-синими. Нужно взять воду и красное вино в соотношении 1:1, добавить 3 столовых ложки уксуса и 1 столовую ложку соли. Оставить сваренные яйца в смеси на несколько часов.
Как покрасить яйца в петрушке
Как сделать из петрушки краску для яиц на Пасху? Все достаточно просто. Следует залить зелень петрушки горячей водой и варить, пока жидкость не станет зеленой. Добавить 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовых ложки уксуса. Отваренные яйца погрузить в отвар и настаивать до нужного оттенка.
Ягоды для окрашивания яиц
Клубника, черная смородина, клюква, малина, черника и калина (свежие или замороженные) подходят для окрашивания яиц. Раздавленными ягодами просто натирают скорлупу уже отварных яиц. Пасхальные яйца получаются от светло-розового до сиреневого оттенка.
Листья красной капусты
Если отварить в горячей воде листья красной капусты, затем опустить в отвар вареные яйца и подержать их там до полного охлаждения жидкости, тогда вы получите пасхальные яйца нежно-голубого цвета.
Как покрасить яйца кофе
Сварите достаточно крепкий кофе (он должен быть натуральным, а не растворимым). Сваренные яйца опустите в напиток и оставьте на время. Оттенок пасхальных яиц будет светло-коричневым, а сами яйца будут приятно пахнуть кофе.
Пасхальные яйца из моркови
Чтобы получить оранжевые пасхальные яйца, нужно приготовить фреш из моркови, опустить в напиток сваренные яйца по меньшей мере на 1 час. От времени, которое яйцо проведет в жидкости, будет зависеть насыщенность оттенка.