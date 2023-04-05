ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Муж полгода жил с любовницей в нашей квартире

Комментирует эксперт Алена:

Ирина, было бы реальное желание хлопнуть дверью – ты бы это сделала. А ты ищешь оправдания тому, почему до сих пор с мужем. Мальчик привязан к отцу? Это в 14 месяцев-то? В этом возрасте ребенку нужна только мать. А остальные люди делятся на своих и чужих. Своих ребенок воспринимает радостно, открыто. И папа пока просто в этой категории, как и любой другой человек из ближнего круга. Но никакой особой духовной связи между отцом и сынов в этом возрасте нет. Так что, этот аргумент сразу можешь отправить в топку. Скучать по папе мальчик не будет.

А вот второй аргумент уже серьезнее. Ты зависишь от мужа материально, ок. А что ты собираешься делать дальше? И что делала до беременности? Ты же видишь, что муж – не самый надежный источник дохода. Помимо измен и разводов могут быть и другие, вообще не зависящие от вас обоих обстоятельства. Несчастный случай, который повлечет за собой недееспособность мужа, или болезнь и смерть. Я вот наблюдала за такими семьями. Прямо скажем, ничего хорошего нет в том, чтобы поставить себя в зависимость от дееспособности мужа. Даже очень верного. А уж с таким как твой – и подавно. Поэтому первое, о чем тебе надо думать, – это о восстановлении профессиональных навыков и выходе на работу. Хотя бы начни действовать в этом направлении. Курсы переквалификации, повышения квалификации. У нас в стране есть государственные программы помощи молодым матерям, сидящим в декрете по уходу за малышами. Ищи, выбирай, действуй.

Третий момент: ты сетуешь, что муж не сказал тебе правду, пока ты была у родителей. Но что это меняет? Если ты говоришь, что там у тебя друзья, родные и там ты начинала строить карьеру, то почему не вернуться сейчас? Ты же сама понимаешь, что твои отношения с мужем дошли до того уровня токсичности, когда нет ни доверия, ни радости от совместного существования. Один только стресс и подозрения. Твой муж – лжец, который наверняка врет не только тебе, но и любовнице, рассказывая о том, что с тобой он только пока сын маленький, что между вами уже давно все умерло, и просто надо подождать. При этом он сам ничего не будет решать, пока вы обе за него держитесь. Любовница могла послать его на все четыре стороны, но не делает этого. Ты могла подать на развод и уехать, но не сделала этого. Так что, он будет продолжать пользоваться вами обеими и ждать, что все как-то само собой разрешится. Да, конечно, ты можешь задаться целью пересидеть любовницу. Но тут такой момент: она может тоже искренне ждать, когда ребеночек подрастет, чтобы твой муж наконец развелся с тобой. Она может тоже надеяться пересидеть тебя. Может забеременеть от твоего мужа, дабы добавить ему решительности (такое я тоже видела в реальной жизни). В общем, насколько твой муж – золотко, чтобы тратить свою жизнь на такие игры? Тебе 28 лет, время пролетит быстрее, чем успеешь заметить. Надо ли тратить его на токсичные отношения с человеком, который не ценит тебя и обманывает?