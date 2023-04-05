ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ Муж полгода жил с любовницей в нашей квартире

28-летняя Ирина решила рассказать общественности о своей проблеме, которая произошла у нее с любимым мужем во время беременности. Какие советы ей дадут эксперты?
«Во время беременности узнала, что у мужа есть любовница. Причем, она у него появилась еще до того как я забеременела. Был скандал, слезы, хотела подать на развод, муж две недели дома не ночевал вообще, потом пришел, упал в ноги и поклялся, что разорвал с любовницей все отношения. Он казался таким искренним, что я ему поверила. А зря.
После рождения сына я полгода жила у родителей в другом городе из-за проблем со здоровьем. Муж звонил, писал, приезжал, был внимательным, ласковым и к сыну, и ко мне. Через полгода мы с сыном вернулись домой. Все было хорошо, но недавно я узнала, что муж мне врал, и пока я жила у родителей, он в нашей квартире жил со своей любовницей. Я не понимаю, зачем? Почему остановил меня от развода? Почему не рассказал всё, пока я была у родителей, я бы просто осталась у них, там у меня и подруги, и родные, и карьеру я там начинала делать до свадьбы. Я уехала из родного города из-за мужа только.
Сыну сейчас годик и 2 месяца. Мне, конечно, очень хочется гордо поднять голову и, хлопнув дверью, уйти. Но сын очень привязан к папе, а я материально завишу от мужа. Муж опять говорит, что порвал с любовницей, что всё в прошлом. Но я уже не верю. Запуталась совсем. Самооценка ниже некуда», - пишет Ирина.
Комментирует эксперт Сергей:
Ирина, каждый из нас выбирает по себе и для себя. И если ты считаешь, что стоит доверять тому, кто предавал, обманывал, значит, так тому и быть. Рассуждать, насколько это правильно или неправильно, полагаю бесполезным занятием. Ты все равно не станешь прислушиваться к советам, так как уже решила, что делать. Что ж, попробуй.
Жизнь – штука странная, в ней всякое бывает. Может быть, и получится жить вместе. Я лично знаю семьи, где мужья регулярно изменяли женам, но жили с ними всю жизнь, даже не думая разводиться. Правда, и жены в тех семьях, довольно своеобразные женщины, реально готовые закрывать на многое глаза, и прощать. Как будет в вашем случае, не знаю. Однако не советую обольщаться и верить в невероятное. Твой супруг никогда не перестанет искать развлечения на стороне. И однажды, вполне возможно, у него появится кто-то помоложе, и тебя бросят. Не обязательно, но не исключено. А раз так, то ты должна быть готова в любой момент остаться одна. То есть быть независимой и самодостаточной, с нормальной работой и доходом.
Также очень рекомендую перестать искать оправдания для своих личных желаний, используя штампы. Твоему ребенку сейчас год и два месяца. Единственный человек, без которого ему будет действительно нехорошо – это ты. К отцу он пока совершенно не привязан. И если, допустим, мужик перестанет приходить, то через пару месяцев, малыш забудет о нем окончательно. Так что не стоит перекладывать свое желание быть «при муже», якобы привязанностью ребенка. Это полная чушь.
Комментирует эксперт Алена:
Ирина, было бы реальное желание хлопнуть дверью – ты бы это сделала. А ты ищешь оправдания тому, почему до сих пор с мужем. Мальчик привязан к отцу? Это в 14 месяцев-то? В этом возрасте ребенку нужна только мать. А остальные люди делятся на своих и чужих. Своих ребенок воспринимает радостно, открыто. И папа пока просто в этой категории, как и любой другой человек из ближнего круга. Но никакой особой духовной связи между отцом и сынов в этом возрасте нет. Так что, этот аргумент сразу можешь отправить в топку. Скучать по папе мальчик не будет.
А вот второй аргумент уже серьезнее. Ты зависишь от мужа материально, ок. А что ты собираешься делать дальше? И что делала до беременности? Ты же видишь, что муж – не самый надежный источник дохода. Помимо измен и разводов могут быть и другие, вообще не зависящие от вас обоих обстоятельства. Несчастный случай, который повлечет за собой недееспособность мужа, или болезнь и смерть. Я вот наблюдала за такими семьями. Прямо скажем, ничего хорошего нет в том, чтобы поставить себя в зависимость от дееспособности мужа. Даже очень верного. А уж с таким как твой – и подавно. Поэтому первое, о чем тебе надо думать, – это о восстановлении профессиональных навыков и выходе на работу. Хотя бы начни действовать в этом направлении. Курсы переквалификации, повышения квалификации. У нас в стране есть государственные программы помощи молодым матерям, сидящим в декрете по уходу за малышами. Ищи, выбирай, действуй.
Третий момент: ты сетуешь, что муж не сказал тебе правду, пока ты была у родителей. Но что это меняет? Если ты говоришь, что там у тебя друзья, родные и там ты начинала строить карьеру, то почему не вернуться сейчас? Ты же сама понимаешь, что твои отношения с мужем дошли до того уровня токсичности, когда нет ни доверия, ни радости от совместного существования. Один только стресс и подозрения. Твой муж – лжец, который наверняка врет не только тебе, но и любовнице, рассказывая о том, что с тобой он только пока сын маленький, что между вами уже давно все умерло, и просто надо подождать. При этом он сам ничего не будет решать, пока вы обе за него держитесь. Любовница могла послать его на все четыре стороны, но не делает этого. Ты могла подать на развод и уехать, но не сделала этого. Так что, он будет продолжать пользоваться вами обеими и ждать, что все как-то само собой разрешится. Да, конечно, ты можешь задаться целью пересидеть любовницу. Но тут такой момент: она может тоже искренне ждать, когда ребеночек подрастет, чтобы твой муж наконец развелся с тобой. Она может тоже надеяться пересидеть тебя. Может забеременеть от твоего мужа, дабы добавить ему решительности (такое я тоже видела в реальной жизни). В общем, насколько твой муж – золотко, чтобы тратить свою жизнь на такие игры? Тебе 28 лет, время пролетит быстрее, чем успеешь заметить. Надо ли тратить его на токсичные отношения с человеком, который не ценит тебя и обманывает?
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Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.