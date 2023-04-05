БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ⟩ Женщина выпила много водки и уснула. Когда она проснулась, она пришла в ужас

Чтобы сохранить ногу Джулии Андерсон потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить, пишет Focus.ua.

В Онтарио (Канада) 36-летняя Джулия Андерсон едва не потеряла ногу после того, как в 2020 голу выпила большое количество водки на девичнике.

После возвращения домой она потеряла сознание, но на этом проблемы не закончились. Ее мать, Сандра Андерсон, заметила, дочь лежит в странном положении: на животе, свернувшись в клубок.

Несколько часов спустя Джулия пришла в себя и поняла, что ее ноги сильно опухли и не слушаются. Вызвали скорую помощь.

После обследования врачами у Джулии был диагностирован синдром компартмента, вызванный кровотечением или отеком в замкнутой мышечной группе. Чтобы сохранить ногу, ей потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Однако даже спустя три года Джулия до сих пор не может нормально ходить.

«Меня немедленно прооперировали, потому что мои мышцы разрушались и выделяли токсины в кровь, из-за чего тело распухало, а почки отказывали. После первой операции я две недели находилась в реанимации, привязанная к аппарату для откачивания жидкости, так как я все еще была огромной. Я постоянно испытывала боль. Представьте, что ваша нога затекает, но это ощущение покалывания в тысячу раз сильнее, как будто по ноге бьет острый электрический разряд», - рассказывает Джулия Андерсон.

Джулия провела пять недель в больнице и вернулась домой, где еще три недели была прикована к постели. Она до сих пор борется с последствиями полученной травмы.