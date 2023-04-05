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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ⟩ Женщина выпила много водки и уснула. Когда она проснулась, она пришла в ужас

Limon.ee
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36-летняя Джулия Андерсон, вернувшаяся домой после вечеринки, на которой она потеряла сознание, предупреждает других об опасности употребления слишком большого количества алкоголя. Для нее это могло закончиться потерей ноги.

Чтобы сохранить ногу Джулии Андерсон потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить, пишет Focus.ua.

В Онтарио (Канада) 36-летняя Джулия Андерсон едва не потеряла ногу после того, как в 2020 голу выпила большое количество водки на девичнике. 

После возвращения домой она потеряла сознание, но на этом проблемы не закончились. Ее мать, Сандра Андерсон, заметила, дочь лежит в странном положении: на животе, свернувшись в клубок. 

Несколько часов спустя Джулия пришла в себя и поняла, что ее ноги сильно опухли и не слушаются. Вызвали скорую помощь.

После обследования врачами у Джулии был диагностирован синдром компартмента, вызванный кровотечением или отеком в замкнутой мышечной группе. Чтобы сохранить ногу, ей потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Однако даже спустя три года Джулия до сих пор не может нормально ходить.

«Меня немедленно прооперировали, потому что мои мышцы разрушались и выделяли токсины в кровь, из-за чего тело распухало, а почки отказывали. После первой операции я две недели находилась в реанимации, привязанная к аппарату для откачивания жидкости, так как я все еще была огромной. Я постоянно испытывала боль. Представьте, что ваша нога затекает, но это ощущение покалывания в тысячу раз сильнее, как будто по ноге бьет острый электрический разряд», - рассказывает Джулия Андерсон.

Джулия провела пять недель в больнице и вернулась домой, где еще три недели была прикована к постели. Она до сих пор борется с последствиями полученной травмы.

«Прошло уже много лет, но у меня до сих пор ощущение, что моя нога постоянно находится в легком спящем состоянии, я уже привыкла к этому», - говорит жительница Онтарио.

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