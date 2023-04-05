Эстонская телеведущая думала, что после родов ей все будут говорить комплименты, но сильно ошиблась

Хеэлия Силламаа, которая в конце марта стала матерью второго малыша, делится своими мыслями о женском теле после родов в социальных сетях.

«Вау! Всего через неделю после родов она выглядит так, будто позволила своему телу спокойно восстановиться. Так красиво и вдохновляюще! Эту фразу не часто слышат женщины, которые только что родили...», - начинает она свой пост в Instagram.

«Помню, после первых родов я хотела быть одной из тех особенных женщин, которых осыпают комплиментами типа: "Ты выглядишь так, будто еще никогда не рожала!" Не понимая, насколько глупо гоняться за комплиментами, которые восхваляют то, над чем я не властна - как будто женщина может заставить свои послеоперационные швы зарасти быстрее, избавиться от темных кругов под глазами или избавиться от выпирающего живота, завтракая листьями салата», - говорит Хеэлия.

Мальчика, родившегося 28 марта, назвали Пяртом Маасиком.

У Хеэлии и Пеэпа, которые поженились в сентябре прошлого года, также растет старший сын Пауль, который родится в 2020 году.

Хеэлия рассказала, что по сравнению с рождением первого ребенка, в этот раз она относится ко всему намного проще.

«В этот раз я уже мудрее. Я смирилась с тем, что буду медленно восстанавливаться и возьму всё от моего нынешнего тела и фигуры... или, может быть, я снова буду получать огромное удовольствие, раздражая всех своими позитивными разговорами о теле и фотографиями».