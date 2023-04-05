Ср, 5.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Эстонская телеведущая думала, что после родов ей все будут говорить комплименты, но сильно ошиблась

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Телеведущая Хеэлия Силламаа
Телеведущая Хеэлия Силламаа Фото: Madis Veltman

«На этот раз я умнее. Буду довольствоваться медленным восстановлением и возьму всё от своего нынешнего тела и внешнего вида», - говорит эстонская телеведущая Хеэлия Силламаа, которая недавно родила второго ребенка.

Хеэлия Силламаа, которая в конце марта стала матерью второго малыша, делится своими мыслями о женском теле после родов в социальных сетях.

«Вау! Всего через неделю после родов она выглядит так, будто позволила своему телу спокойно восстановиться. Так красиво и вдохновляюще! Эту фразу не часто слышат женщины, которые только что родили...», - начинает она свой пост в Instagram.

«Помню, после первых родов я хотела быть одной из тех особенных женщин, которых осыпают комплиментами типа: "Ты выглядишь так, будто еще никогда не рожала!" Не понимая, насколько глупо гоняться за комплиментами, которые восхваляют то, над чем я не властна - как будто женщина может заставить свои послеоперационные швы зарасти быстрее, избавиться от темных кругов под глазами или избавиться от выпирающего живота, завтракая листьями салата», - говорит Хеэлия.

Мальчика, родившегося 28 марта, назвали Пяртом Маасиком.

У Хеэлии и Пеэпа, которые поженились в сентябре прошлого года, также растет старший сын Пауль, который родится в 2020 году.

Хеэлия рассказала, что по сравнению с рождением первого ребенка, в этот раз она относится ко всему намного проще.

«В этот раз я уже мудрее. Я смирилась с тем, что буду медленно восстанавливаться и возьму всё от моего нынешнего тела и фигуры... или, может быть, я снова буду получать огромное удовольствие, раздражая всех своими позитивными разговорами о теле и фотографиями».

По словам Хеэлии, вторая беременность также протекала несколько иначе. «С одной стороны, это было легче, или я чувствовала себя довольно хорошо, но я стала большой гораздо быстрее, и у меня по-прежнему гораздо меньше энергии, чем в первый раз», - сказала она в феврале.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх