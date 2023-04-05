ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ «Я говорил продюсеру - нет!» Известный эстонский актер поделился откровениями

В понедельник в шоу Õhtu эстонский актер Франц Мальмстен рассказал, что решил стать музыкантом, и представил первый в своей жизни сингл.

На самом деле его дебютный сингл вовсе не был инициативой Франца. «Идея исходила не от меня, а от продюсера, который обратился ко мне в конце лета». По словам звезды, вначале он несколько раз говорил продюсеру - «нет».

«Во-первых, я не был уверен, смогу ли я спеть то, что он мне прислал. И подходит ли мне эта песня. В какой-то момент он схватил меня за руку в торговом центре, когда увидел меня, и сказал: давай сделаем это. Мы пошли в студию и сделали это».

Первый сингл Франца называется Thunderstorm («Гроза»).