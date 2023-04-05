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ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ «Я говорил продюсеру - нет!» Известный эстонский актер поделился откровениями

Limon.ee
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Актер Франц Мальмстен
Актер Франц Мальмстен Фото: Pilt videost

Франц Мальмстен, известный по театру, кино и телевидению, решил взять новое направление в своей карьере и выпустил дебютный сингл. 

В понедельник в шоу Õhtu эстонский актер Франц Мальмстен рассказал, что решил стать музыкантом, и представил первый в своей жизни сингл.

На самом деле его дебютный сингл вовсе не был инициативой Франца. «Идея исходила не от меня, а от продюсера, который обратился ко мне в конце лета». По словам звезды, вначале он несколько раз говорил продюсеру - «нет».

«Во-первых, я не был уверен, смогу ли я спеть то, что он мне прислал. И подходит ли мне эта песня. В какой-то момент он схватил меня за руку в торговом центре, когда увидел меня, и сказал: давай сделаем это. Мы пошли в студию и сделали это».

Первый сингл Франца называется Thunderstorm («Гроза»).

«Это песня о любви, женщинах, отношениях. Она обо всем, о чем должна быть настоящая поп-песня», - описывает артист первый свой трек.

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