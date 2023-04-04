ВИДЕО ⟩ Исповедь бывшего эстонского наркомана потрясла телезрителей

Бывший наркоман Марко Вийк рассказал в интервью ведущим передачи Stuudio, что алкоголь был главной причиной того, что он подсел на наркотики. «В некотором смысле, все начинается с алкоголя, и когда я был молодым, видел всевозможные вещества, которые присутствовали на каждой вечеринке. Сейчас хочу сказать молодым людям: тщательно выбирайте свой круг общения, и, конечно, отдавайте предпочтение друзьям, которые ходят в спортзал, а не по вечеринкам», - говорит Вийк.

Герой телепередачи небезосновательно считает, что эти яды и химикаты разрушают жизнь людей и отношения с близкими в долгосрочной перспективе. Марко Вийк в какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может. «К счастью, со мной ничего не случилось, но с людьми часто происходят несчастные случаи или что-то в этом роде. Это был процесс, который продолжался годами, и я продолжал искать чего-то большего в жизни. Передо мной была цель», - объясняет Вийк свой отказ от наркотиков.

«Коноплю употреблял реже, чаще амфетамин, кокаин, ГГБ (GHB). Никому не советую! Зачем это нужно? Для веселья. Зачем бросать? Каждый сам должен решить для себя. В конечном итоге это уничтожает твою жизнь, отношения с близкими, ты становишься вруном и так далее.

Я долго искал себя. Был уверен, что я перспективный молодой человек. Хотел от жизни большего. В один прекрасный день решил попробовать остановиться, не было уверенности, что смогу.

Благодаря спорту я смогу справиться. Нельзя было, чтобы оставалось свободное время. Все время чем-то занимался.

Мое главное послание для всех школьников - выбирайте круг общения.

Лишь небольшая доза ГГБ (GHB) может привести вас к смерти. Я слышал историю, когда дилер оставил молодую девушку в беде, она употребила и умерла», - рассказывает Марко Вийк.

Родителям Вийк советует следить за детьми. Увеличенные зрачки могут свидетельствовать о том, что ребенок употребил наркотики. А также отсутствие аппетита на следующий день.

По словам бывшего наркомана, не для всех подходит спорт, может быть человек играет на гитаре или еще каком-то музыкальном инструменте.