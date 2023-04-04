ВИДЕО ⟩ Исповедь бывшего эстонского наркомана потрясла телезрителей

Количество наркозависимых жителей Эстонии растет, в прошлом году от передозировки наркотиками в нашей стране скончались восемь детей школьного возраста, сообщает TV3.
Бывший наркоман Марко Вийк рассказал в интервью ведущим передачи Stuudio, что алкоголь был главной причиной того, что он подсел на наркотики. «В некотором смысле, все начинается с алкоголя, и когда я был молодым, видел всевозможные вещества, которые присутствовали на каждой вечеринке. Сейчас хочу сказать молодым людям: тщательно выбирайте свой круг общения, и, конечно, отдавайте предпочтение друзьям, которые ходят в спортзал, а не по вечеринкам», - говорит Вийк.
Герой телепередачи небезосновательно считает, что эти яды и химикаты разрушают жизнь людей и отношения с близкими в долгосрочной перспективе. Марко Вийк в какой-то момент понял, что так больше продолжаться не может. «К счастью, со мной ничего не случилось, но с людьми часто происходят несчастные случаи или что-то в этом роде. Это был процесс, который продолжался годами, и я продолжал искать чего-то большего в жизни. Передо мной была цель», - объясняет Вийк свой отказ от наркотиков.
«Коноплю употреблял реже, чаще амфетамин, кокаин, ГГБ (GHB). Никому не советую! Зачем это нужно? Для веселья. Зачем бросать? Каждый сам должен решить для себя. В конечном итоге это уничтожает твою жизнь, отношения с близкими, ты становишься вруном и так далее.
Я долго искал себя. Был уверен, что я перспективный молодой человек. Хотел от жизни большего. В один прекрасный день решил попробовать остановиться, не было уверенности, что смогу.
Благодаря спорту я смогу справиться. Нельзя было, чтобы оставалось свободное время. Все время чем-то занимался.
Мое главное послание для всех школьников - выбирайте круг общения.
Лишь небольшая доза ГГБ (GHB) может привести вас к смерти. Я слышал историю, когда дилер оставил молодую девушку в беде, она употребила и умерла», - рассказывает Марко Вийк.
Родителям Вийк советует следить за детьми. Увеличенные зрачки могут свидетельствовать о том, что ребенок употребил наркотики. А также отсутствие аппетита на следующий день.
По словам бывшего наркомана, не для всех подходит спорт, может быть человек играет на гитаре или еще каком-то музыкальном инструменте.
Смотрите видео передачи ниже!