Что съесть, чтобы похудеть к лету? Кулинарный гороскоп с рецептами для всех знаков Зодиака

Вечный вопрос: что съесть, чтобы похудеть? Благодаря советам астролога на апрель вы сможете легко и вкусно расстаться с лишним весом и с достоинством прыгнуть в купальник или плавки прямо из пуховика.
Даже если вы не верите в астрологию, разнообразить рацион с помощью советов астролога Карины Иралевой может быть очень интересно. Она собрала для нас продукты и блюда, которые вам настолько понравятся, что сбрасывать вес вы будете в хорошем настроение и без мучений, пишет thevoicemag.ru.
Овен
Овен оптимист, и все же в апреле ему не помешает добавить в ежедневный рацион веселый оранжевый апельсин. Речь не только о самом фрукте, но и о его цедре и вообще о цитрусовых. В любом виде: свежевыжатый сок, смузи, салаты. А натощак после сна - стакан теплой воды с мёдом и лимоном (или четвертинкой апельсина). Такой залп витамина С взбодрит кого угодно и предаст энергии. Цитрусовый марафон не стоит затягивать 7-10 дней и достаточно!
Для перекусов и ночных набегов на холодильник: отварите рис или гречку. Напал жор: гречка с молоком или рис с зеленью, в прикуску с огурцом, кабачковой икрой.
Телец
Друг этого знака Зодиака в апреле - морковь, богатая большим количество бета-каротина. Это хорошо и для глаз, ведь у Тельцов это «слабое место». У «девицы из темницы» не так уж много противопоказаний: проблемы с жкт. Если после употребления морковки у вас появляется характерная окраска ладоней желтовато-оранжевого цвета, стоит ограничить ее потребление. Свежевыжатый сок со сливками, смузи, глазированная морковь с медом, морковный острый суп, морковка, запеченная с орешками, по‑корейски, суп-пюре и запеканка - вариантов масса.
В ночи можно точить морковные палочки, а еще лучше заранее запечь на несколько дней или отварить морковку. Доказано: варёная морковка в 1,5 раза более эффективный источник бета-каротина, чем сырая.
Близнецы
Эстеты в еде. Они съедят все, главное – красиво подать. Еда апреля: курага. Калий, в большом количестве содержащийся в ней, хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.
Добавляйте сухофрукт в разные блюда, потому что он стимулирует работу кишечника.
Рак
Очень удобный знак - ест, что дадут. При этом все подсаливает, перчит и не обходится без майонеза и кетчупа.
Разнообразить меню Рака стоит, добавив в него оранжевый болгарский перец. По сравнению с перцами других цветов, он отличается значительно большим содержанием калия, фосфора и рутина, что хорошо влияет на почки и мышечный корсет. Вымытый, вычищенный и нарезанный соломкой перец подойдет в качестве закуски перед обедом, можно подать к нему соус айоли или йогуртовый. Блюд из болгарского перца большое количество, все они вкусные: салаты, овощные супы, перец фаршированный, лечо и другие.
Лев
Львы гурманы. Им надо не только красиво подать, но и удивить изысканным вкусом. Этот знак Зодиака, помимо неиссякаемой жизненной энергии и физической силы, наделен невероятной способностью к самовосстановлению. И все же, как у всякого человека, у Льва есть слабое место (помимо самолюбия). Сердце. Потому, худея, не переусердствуйте. Нутрициологи рекомендуют Льву пить как можно больше воды, морсов, напитков и свежевыжатых соков. Минимум сахара.
Морс из облепихи - то, что доктор прописал. Горячие блюда с соусом из этой ягоды и всевозможные десерты с заменителями сахара или с малым его количеством.
Дева
Девам стоит отказаться от сахара в больших количествах и весь месяц баловать себя и домочадцев любимым продуктом в любых его вариациях – грибами. Дары леса имеют, так называемую, отрицательную калорийность.
Грибы содержат в большом количестве витамины В6, D, С, В9, фолиевую кислоту и медь, которая способствует выработке гемоглобина, из них можно приготовить столько вкусного!
Весы
Самый большой друг Весов в апреле – тыква, ее масло и семечки. Это можно есть хоть каждый день. Тыква полезна и для печени, в любом виде. Что приготовить из нее? Рецептов миллион: ризотто с колбасками и тыквой, фузилли с тыквой и песто, супы из тыквы. Масло и семечки можно добавлять в салаты, а еще маслом хорошо полить отварной молодой картофель (да, только вареный можно есть и не поправляться).
Скорпион
Скорпиону можно все. По крайней мере, он так считает. В особенности этот знак Зодиака любит яркую кухню, необычную. Обожает приправы и специи. И любит «что-то погорячее». Это хорошо, потому что похудеть Скорпиону поможет куркума. Куркума на данный момент является единственной пряностью, жиросжигающий эффект которой доказан научно. А вы знали, что куркума - это один из видов имбиря? Очень полезная для здоровья приправа, в ней много витаминов и минеральных веществ.
Она придает потрясающе вкусный пряный вкус пищи. Никогда не добавляли эту пряность в блюда? Попробуйте. Вот только несколько вариантов: салат из огурцов с куркумой, согревающий напиток с молоком, курица, всевозможные маринады для шашлыка.
Стрелец
Этот знак Зодиака, на удивление всем, любит каши и крупы, а еще – бобовые. Самую большую пользу в апреле ему приносит оранжевая (иногда ее называют красной) чечевица. Неважно, в каком виде, в каком блюде. Чечевицу постоянно используют в азиатской кухне. Она имеет пикантный аромат, добавляют её в индийское блюдо дал. Обилие клетчатки в чечевице заставляет кишечник активно сокращаться. Благодаря усилению перистальтики удается справиться с запорами и сбросить вес!
Продукт не содержит жиров, его можно употреблять людям, страдающим лишним весом, при этом в нём есть углеводы, которые дают продолжительное чувство сытости.
Козерог
Козероги - логичнее знака Зодиака не найдешь. И консервативнее тоже. Это касается и еды: заставить попробовать Козерога что-то новое очень сложно. И все-таки мы рискнем. В апреле этому знаку Зодиака стоит раскрыть вкус бекона и попробовать, как он играет в разных блюдах. А как прекрасна соль с беконом!
Очень полезен бекон жареный. В таком виде он входит даже в некоторые диеты. Так он улучшает усвоение нужных питательных веществ, что способствует сбросу веса.
Водолей
Астрологи считают, что это добрые и светлые люди. При этом имеют репутацию товарищей «с чудинкой». Любят все новое, обожают экзотику. А потому апрель для Водолеев - месяц экзотики. Во всем, в том числе и в еде. Ешьте экзотические фрукты и набирайтесь бодрости. Стоит попробовать папайю, если вы до этого ее не ели. Христофор Колумб назвал ее «фруктом ангелов». Папайя богата витаминами и питательными веществами, являясь при этом низкокалорийным фруктом и известна высоким содержанием природных антиоксидантов. Есть папайю лучше в свежем виде.
Рыбы
Взбодрить Рыбу могут специи, например, карри. Кстати, вы знали, что карри не отдельная специя, а смесь пряностей на основе корня куркумы? Считается, что карри родом из Индии. Там все пропитано этим запахом. От одного этого на душе становится тепло и солнечно.
Что приготовить с этими пряностями? Курицу на шпажках, баклажаны по‑индийски, хумус, каре ягненка, чечевицу с картофелем и еще много чего вкусного.