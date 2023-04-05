Что съесть, чтобы похудеть к лету? Кулинарный гороскоп с рецептами для всех знаков Зодиака

Морс из облепихи - то, что доктор прописал. Горячие блюда с соусом из этой ягоды и всевозможные десерты с заменителями сахара или с малым его количеством.

Дева

Девам стоит отказаться от сахара в больших количествах и весь месяц баловать себя и домочадцев любимым продуктом в любых его вариациях – грибами. Дары леса имеют, так называемую, отрицательную калорийность.

Грибы содержат в большом количестве витамины В6, D, С, В9, фолиевую кислоту и медь, которая способствует выработке гемоглобина, из них можно приготовить столько вкусного!

Весы

Самый большой друг Весов в апреле – тыква, ее масло и семечки. Это можно есть хоть каждый день. Тыква полезна и для печени, в любом виде. Что приготовить из нее? Рецептов миллион: ризотто с колбасками и тыквой, фузилли с тыквой и песто, супы из тыквы. Масло и семечки можно добавлять в салаты, а еще маслом хорошо полить отварной молодой картофель (да, только вареный можно есть и не поправляться).

Скорпион