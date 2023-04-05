Он тебе изменяет: пять верных признаков, что у него есть любовница

Новый парфюм или одежда. Неожиданное решение посещать спортзал. А может, он сменил автомобиль или стал заметно лучше за ним ухаживать. Все эти поступки говорят о том, что твой мужчина стремится прихорошиться перед другой женщиной, с которой у него, очевидно, начался тот самый конфетно-букетный период.