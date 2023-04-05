Он тебе изменяет: пять верных признаков, что у него есть любовница

Подозреваешь, что у твоего мужчины есть любовница? Thevoicemag.ru приготовил для тебя пять признаков, по которым ты сможешь проверить свои опасения.
Статистика неутешительна: около 75% мужчин хотя бы раз в жизни изменяли жене или партнерше. Если интуиция тебе подсказывает, что у мужа или бойфренда появилась любовница, понять, ошибаешься ты или нет, можно по нескольким признакам.
Телефон - личное пространство каждого, и он имеет право не давать тебе пароль и не посвящать в личную переписку и список звонков. Но если любимый откровенно боится оставить телефон в поле твоего зрении - это тревожный звоночек.
Секс с ним стал другим
Секса неожиданно стало больше? Или, наоборот, любимый к тебе охладел? Или, может, он предлагает новые позы и виды интимной близости, которые вы раньше не пробовали? Всё это - верный признак того, что у твоего мужчины есть кто-то на стороне.
Он резко стал меняться
Новый парфюм или одежда. Неожиданное решение посещать спортзал. А может, он сменил автомобиль или стал заметно лучше за ним ухаживать. Все эти поступки говорят о том, что твой мужчина стремится прихорошиться перед другой женщиной, с которой у него, очевидно, начался тот самый конфетно-букетный период.
Постоянное нахождение с другой женщиной может изменить привычный запах тела и одежды твоего мужчины. Мы, женщины, тонко чувствуем ароматы, а находясь в отношениях, привыкаем к запаху мужчины, с которым засыпаем. Если ты обнаружила какие-то изменения, это должно насторожить.
Распорядок дня больше не тот
Если в графике твоего мужчины появились неожиданные командировки и встречи с друзьями, задержки допоздна в офисе или работа по выходным, чего раньше никогда не было, это тоже повод задуматься. Опасения могут подтвердить неожиданные расходы твоего мужчины.
И напоследок: нелепые аргументы. Если в ответ на твои вопросы звучат странные отговорки, нападки или резкая смена темы (а мужчины, как мы знаем, ужасные лжецы), стоит насторожиться.