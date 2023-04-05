Ср, 5.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Он тебе изменяет: пять верных признаков, что у него есть любовница

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Измена. Иллюстративное фото
Измена. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Подозреваешь, что у твоего мужчины есть любовница? Thevoicemag.ru приготовил для тебя пять признаков, по которым ты сможешь проверить свои опасения.

Статистика неутешительна: около 75% мужчин хотя бы раз в жизни изменяли жене или партнерше. Если интуиция тебе подсказывает, что у мужа или бойфренда появилась любовница, понять, ошибаешься ты или нет, можно по нескольким признакам.

Он боится оставить телефон

Телефон - личное пространство каждого, и он имеет право не давать тебе пароль и не посвящать в личную переписку и список звонков. Но если любимый откровенно боится оставить телефон в поле твоего зрении - это тревожный звоночек.

Секс с ним стал другим

Секса неожиданно стало больше? Или, наоборот, любимый к тебе охладел? Или, может, он предлагает новые позы и виды интимной близости, которые вы раньше не пробовали? Всё это - верный признак того, что у твоего мужчины есть кто-то на стороне.

Он резко стал меняться

Новый парфюм или одежда. Неожиданное решение посещать спортзал. А может, он сменил автомобиль или стал заметно лучше за ним ухаживать. Все эти поступки говорят о том, что твой мужчина стремится прихорошиться перед другой женщиной, с которой у него, очевидно, начался тот самый конфетно-букетный период.

Запах его тела изменился

Постоянное нахождение с другой женщиной может изменить привычный запах тела и одежды твоего мужчины. Мы, женщины, тонко чувствуем ароматы, а находясь в отношениях, привыкаем к запаху мужчины, с которым засыпаем. Если ты обнаружила какие-то изменения, это должно насторожить.

Распорядок дня больше не тот

Если в графике твоего мужчины появились неожиданные командировки и встречи с друзьями, задержки допоздна в офисе или работа по выходным, чего раньше никогда не было, это тоже повод задуматься. Опасения могут подтвердить неожиданные расходы твоего мужчины.

И напоследок: нелепые аргументы. Если в ответ на твои вопросы звучат странные отговорки, нападки или резкая смена темы (а мужчины, как мы знаем, ужасные лжецы), стоит насторожиться.

Но лучший выход в этой ситуации - просто поговорить и честно сказать о своих опасениях. Честность и доверие в отношениях - неотъемлемая их часть.
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх