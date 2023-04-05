Не только удовольствие, но и оценка: ученики Ласнамяэской русской гимназии защитили проект в необычном формате

Зал был полон до отказа: друзья, родители, учителя, а также, что важно отметить, пришли и бывшие выпускники гимназии - участники театральной студии «Образ», студийцы, как они себя называют. Зрители с нетерпением ждали начала представления. Ученики отдали сцене все свои силы и продемонстрировали профессиональный уровень игры. Актеры с легкостью переключались между различными настроениями и создавали неповторимую, яркую и радостную атмосферу, которая захватывала зрителей на протяжении всего спектакля.

Конечно, нельзя сказать, что актеры не волновались, ребят одолевал целый спектр чувств и эмоций. Однако у каждого из них есть свой секрет борьбы со страхом сцены:

«Волнуюсь. Выхожу. Уверенно играю. Не волнуюсь. Всё очень просто», – уверенно заявил Никита Утемов, сыгравший роль коррумпированного детектива.

«Я очень сильно нервничаю, мне очень страшно, но такие сильные чувства только в первые два выхода, потом становится легче и всё идет по накатанной. Перед спектаклем, чтобы успокоиться, я люблю наворачивать кругу по залу», – поделился с нами Валерий Викторов.