31 марта в Ласнамяэской русской гимназии прошел школьный спектакль, который подготовили ученики 11 класса под чутким вниманием руководителя школьной татральной студии «Образ» Антонины Ивановны Валлы. Ребята поставить пьесу Р. Куни «Смешные деньги». Спектакль был срежиссирован в рамках школьной практической работы, что позволило ученикам не только получить хорошие оценки, но самое главное –проявить свои творческие способности и научиться работать в команде.
Не только удовольствие, но и оценка: ученики Ласнамяэской русской гимназии защитили проект в необычном формате
Зал был полон до отказа: друзья, родители, учителя, а также, что важно отметить, пришли и бывшие выпускники гимназии - участники театральной студии «Образ», студийцы, как они себя называют. Зрители с нетерпением ждали начала представления. Ученики отдали сцене все свои силы и продемонстрировали профессиональный уровень игры. Актеры с легкостью переключались между различными настроениями и создавали неповторимую, яркую и радостную атмосферу, которая захватывала зрителей на протяжении всего спектакля.
Конечно, нельзя сказать, что актеры не волновались, ребят одолевал целый спектр чувств и эмоций. Однако у каждого из них есть свой секрет борьбы со страхом сцены:
«Волнуюсь. Выхожу. Уверенно играю. Не волнуюсь. Всё очень просто», – уверенно заявил Никита Утемов, сыгравший роль коррумпированного детектива.
«Я очень сильно нервничаю, мне очень страшно, но такие сильные чувства только в первые два выхода, потом становится легче и всё идет по накатанной. Перед спектаклем, чтобы успокоиться, я люблю наворачивать кругу по залу», – поделился с нами Валерий Викторов.
«Я конечно волнуюсь, но, признаться, я волновался гораздо сильнее тогда, когда мы играли первый раз перед нашими одноклассниками, сверстниками. Второй раз уже не так страшно, как в перый раз, уже опыт есть. Я себя успокаиваю тем, что да, страшно, возможно опозорюсь, но надо выйти и довести дело до конца», – рассказал Тимофей Михеев, сыгравший в спектакле колоритного таксиста.
Помимо учителей и друзей актеров спектакль посетил и директор Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте. В своей школьной жизни Андрей также был студийцем «Образа», поэтому на спектакль он пришел не только в качестве официального лица, но и в качестве выпускника театральной студии.
«Душу греет то, что я был и до сих пор принадлежу этой школе. Я помню то время, когда мы все вместе выступали, и это очень приятно ощущение - вспоминать то, что было раньше и посмотреть то, что есть сейчас. Ребятам желаю прежде всего преодолеть волнение и знать, что они лучшие, потому что они согласились на это. Они всегда показывают хорошие результаты и дарят хорошие эмоции», – поддержал учеников Андрей Канте.
После окончания представления зал взорвался аплодисментами, ученики получили заслуженные овации. Организаторы спектакля и педагоги-помощники также получили благодарности за свою работу. Этот школьный спектакль стал настоящим праздником и оставил яркие впечатления у всех зрителей.