МИЛЫЙ КАДР ⟩ Американский футболист эстонского происхождения отмечает годовщину свадьбы

Американский футболист эстонского происхождения Маргус Хунт отмечает восьмую годовщину свадьбы.
«Я так благодарен, что ты есть в моей жизни и что я могу назвать тебя своей женой. Ты замечательная мать для наших детей и всегда была сияющим светом в моей жизни, подталкивая меня быть самым лучшим!» - написал американский футболист Маргус Хунт в социальных сетях.
«С годовщиной! Не могу поверить, что прошло уже 8 лет!» - Хунт поделился с подписчиками фотографией, сделанной в день свадьбы.
Обручившись в 2014 году, Маргус Хунт и Хизер Миклебас спустя три года сыграли пышную свадьбу в поместье Бриско под Хьюстоном.
У пары трое детей: два сына и дочка, родившаяся в 2021 году.
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