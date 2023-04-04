МИЛЫЙ КАДР ⟩ Американский футболист эстонского происхождения отмечает годовщину свадьбы

«Я так благодарен, что ты есть в моей жизни и что я могу назвать тебя своей женой. Ты замечательная мать для наших детей и всегда была сияющим светом в моей жизни, подталкивая меня быть самым лучшим!» - написал американский футболист Маргус Хунт в социальных сетях.