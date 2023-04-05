Не можете похудеть? Уберите эти пять предметов с вашей кухни!

Провокацией для чрезмерного аппетита могут стать самые обычные вещи на кухне, например, большая тарелка, пишет gastronom.ru.

Как считает нутрициолог Ольга Деккер, на нашей кухне можно найти пять вещей интерьера, от которых аппетит разыгрывается не на шутку. Оглядитесь по сторонам и вспомните свои привычки за столом.

Большая тарелка

Оптическую уловку с большой тарелкой часто используют в ресторанах. Дома она для сервировки противопоказана. Когда мы накладываем себе еду на большую тарелку, то часто перебарщиваем с порцией. Лучше всего использовать для второго блюда маленькие тарелочки.

Кстати, с ложками происходит такой же «фокус». Попробуйте есть кашу или творог маленькой ложкой, и вы наедитесь быстрее.

Из этой серии и большой стол, который хочется заставить закусками, заполнив пустое пространство.

Яркий интерьер

Цветовая гамма стен на кухне красного, зеленого, синего цвета или другой контрастности стимулирует аппетит. Подобное воздействие оказывают яркие фасады кухонных гарнитуров, двери, обивка стульев. Если создать спокойную и нейтральную цветовую гамму, то получим шансы есть меньше.

Мягкая мебель

Советуем покупать для кухни мебель более аскетичную. По крайней мере, стулья и табуретки должны быть жесткими и не располагать к длительному процессу потребления лишних калорий.

Телевизор или ноутбук