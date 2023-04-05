Гороскоп на завтра 5 апреля 2023: Рыбам – возможности, Тельцам – подсказки интуиции

Лев

Вы по натуре человек, которому нравится смотреть в будущее. Для вас это будет очень особенный день. Вам может быть интересно, что нас ждет в следующие несколько месяцев. Вы пытаетесь ответить на этот вопрос, заглядывая внутрь себя и придумывая идеи о себе и своих целях. Они будут работать на вас и направят вас в правильном направлении.

Дева

Сегодня ваши духовные и карьерные цели могут сойтись, что позволит вам зарабатывать на жизнь, не ставя под угрозу свои идеалы. На вашем пути могут появиться новые возможности завести новых друзей с людьми, которые разделяют ваши убеждения и интересы. Вы можете с ностальгией размышлять о прошлом и все же смотреть в будущее с большим оптимизмом. Удачи!

Весы

Весы, вы с нетерпением ждете нового старта. Ваш интеллект работает в гармонии с вашей интуицией. Ваш ум стал яснее и сфокусированнее, чем раньше, и вы думаете о расширении своего кругозора и создании новых карьерных возможностей для себя. Вы чувствуете страсть к жизни, готовы столкнуться с чем угодно. Единственная проблема сейчас — оставаться в реальности.

Скорпион