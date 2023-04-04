ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле объяснила, почему жители стран Балтии ненавидели Советский Союз

Никуда Путин не уйдет, ничего с ним не станет, если какой-то журналист будет говорить, что неправильно, что убивают в Украине людей. Ничего не случится, всё хорошо. Вы и так сидите в шоколаде тут».

Про российский музыкальный рынок. Как всё может закончиться?

«На самом деле, ничего у меня не закрыто, если я захочу, у меня будет российский рынок. Я не езжу, не могу, пока всё не закончится так, как вот я считаю должно закончиться, моей ноги там не будет. И это нормально!»

О музыке. Что слушает Вайкуле

«Мне нравится Монатик, потому что это такой Бруно Марс, такое вот фирменное. Мне не нравится всё, что примитивно. Не могу, эти глупые слова. С другой стороны, я это уже как старая кляча говорю. Правда. Они же имеют право пройти всё это, когда вспоминаю себя в возрасте 20 лет, что я только ни вытворяла. Просто у меня, наверное, не было настроения, голова болела или что-то

Я люблю Мадонну, так любила ее всегда. Мне очень жаль, что она выбрала этот стиль. Но это не значит, что она не имеет права. Я буду только так говорить, но ни в коем случае не буду говорить: "фу", потому что очень уважаю эту певицу, потому что она очень много трудилась