ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле объяснила, почему жители стран Балтии ненавидели Советский Союз

Вчера на Youtube-канале «Осторожно: Собчак» вышло откровенное интервью ведущей Ксении Собчак с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, которая осуждает действия президента России Путина, дружит с Галкиным и Пугачевой, а также организует грандиозный музыкальный фестиваль в Юрмале.
Был ли секс в СССР?
«Ооо... а там больше ничего и не было! Смотреть было нечего, ходить было некуда, только секс и был. Если говорить серьезно, касательно сцены. Мне было очень странно, когда в Америке записывала свой диск, сначала пела в маленькой студии. И самая большая похвала была - sexy, это так sexy. Мне кажется, что очень важно артисту на сцене быть сексуальным».
«Я терпеть не могла Советский Союз»
«Я терпеть не могла Советский Союз. Все, кто сегодня говорят, что тогда было хорошо, - для меня просто смешно. Они забыли, как было. В то время были правила, мы их знали. Сегодня - бой без правил. Я тогда была невыездной. Разговаривала с людьми, которые выезжали, они звонили и я с ними говорили. Я провожала своих людей - врачей, которые сейчас в Америке. Это было невозможно, я провожала их до аэропорта.
Самое главное, самое ценное - свобода выбора, свобода выезда, въезда. Человек должен сам решать, где он будет жить. Не надо рассказывать, как сегодня - "они убежали, они уехали, они предатели". Какие они предатели? Жизнь дана одна. И к ней относиться небрежно и не дай бог еще кому-то решить, что он может лишить жизни другого, это вообще для меня сумасшествие, преступление перед господом богом».
Каникулы Собчак в Пярну и Юрмале
Ксения Собчак: «Есть еще такие неуловимые вещи. Я была маленькой совсем, родители брали меня либо в Пярну на летние каникулы, либо в Юрмалу. Это же был тогда Советский Союз, но было всё равно ощущение, помню себя ребенком, мы ехали как будто за границу».
Лайма Вайкуле: «Разница между Латвией и Россией - я была и там, и там. В Латвии достаточно намека и человек от тебя отстает. Я занята и точка. Всё, больше ко мне не будут приставать. Я всегда замечаю, что на меня смотрят, тайком. Не навязываются, не подходят сфотографироваться. Никогда этого нет. Это чувство свободы. Потом там 90 процентов и так не любили Советский Союз, в этом и была заграница. Я уже не говорю, что там вкусненькие были сырочки, молочные продукты и всё такое».
Ксения Собчак: «Почему на ваш взгляд прибалтийские республики не любили Советский Союз?»
Лайма Вайкуле: «Мы под ним были 40 лет, а Россия - 70. Не успели привыкнуть. У меня папа воевал в Красной армии, маминого брата расстреляли в Воркуте. Куда я поехала на гастроли, нашла место, где у них братское кладбище. Засыпала его цветами. Это те люди, которые пострадали от Советского Союза. Я так это чувствовала! Наверное, я жила в то время, когда было время ГУЛАГа и всего. И сегодня, когда я смотрю в интернете, что вытворяет Россия сейчас. Какие-то "иноагенты". Приехал кто-то из Америки и работает в России журналистом, так ты своих называешь "иноагентом", просто потому, что тебе не нравится, что они говорят. Оставьте в покое людей, дайте им говорить, что они хотят.
Никуда Путин не уйдет, ничего с ним не станет, если какой-то журналист будет говорить, что неправильно, что убивают в Украине людей. Ничего не случится, всё хорошо. Вы и так сидите в шоколаде тут».
Про российский музыкальный рынок. Как всё может закончиться?
«На самом деле, ничего у меня не закрыто, если я захочу, у меня будет российский рынок. Я не езжу, не могу, пока всё не закончится так, как вот я считаю должно закончиться, моей ноги там не будет. И это нормально!»
О музыке. Что слушает Вайкуле
«Мне нравится Монатик, потому что это такой Бруно Марс, такое вот фирменное. Мне не нравится всё, что примитивно. Не могу, эти глупые слова. С другой стороны, я это уже как старая кляча говорю. Правда. Они же имеют право пройти всё это, когда вспоминаю себя в возрасте 20 лет, что я только ни вытворяла. Просто у меня, наверное, не было настроения, голова болела или что-то
Я люблю Мадонну, так любила ее всегда. Мне очень жаль, что она выбрала этот стиль. Но это не значит, что она не имеет права. Я буду только так говорить, но ни в коем случае не буду говорить: "фу", потому что очень уважаю эту певицу, потому что она очень много трудилась
Shaman? Да ну его вообще! Да пошел он со своим голосом! Голос - не спорт. Музыка - это чувственность для меня, связь с всевышним, а это обязательно душа. Если душа, то это Уайнхаус. Вот это душа. Shaman - еще и шаман! Господи, такой молодой, он должен быть отрицательный, должен пройти вещи, чтобы познать себя. Пускай он занимается этим голосом, что он будет делать, когда... голос есть у всех. По тому, что он поет, его отличишь. В 30 лет ты еще можешь быть плохим человеком, хулиганить, а он уже старый пердун».
По мнению Лаймы Вайкуле, она может не захотеть смотреть на талантливого человека, если он плохой.
«Если он обижал животных, то я не буду его ни слушать, ни смотреть. Никакой гениальностью меня не заманишь. Если он пел в Лужниках - он плохой или слабый. Артист должен быть за мир и против войны. Как иначе? Тогда какая наша связь с богом?»
Как складываются отношения с коллегами, которые остались в России
«Никак, нет отношений, нет звонков. Есть некоторые мои друзья, и я знаю, как они думают, не буду называть их имена, потому что не стоит трогать их. Во-первых, в критические моменты они мне пишут и я им отвечаю. Например, вдруг начали просить деньги. Не вздумайте помогать, я страшно богатая, я заработала всё во время Советского Союза.
С кем я была близка, с ними я близка, ничего не случилось. Они правильными были и правильные есть.
Дай бог Винокуру здоровья, мы с ним разберемся. Я же праздную день рождения мысленно, даже умудрилась один раз день рождения отметить в июне ради хохмы. Я не отмечаю день рождения, но Володю я поздравлю.
Человек, который помешался, он для меня умер. Но это не Володя. Я просто уверена, что он знает, что делает. Он взрослый человек.
Те, которые уехали, они взяли и уехали. Потому что им противно там быть».
Куда пропал Валерий Леонтьев
«Валера в Америке. Занят собой и всё. Он - никуда. Вы хоть раз читали интервью Леонтьева? Он не дает интервью никогда в своей жизни. У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда ни про кого
Алла Борисовна такая любимая, такая большая. Она и это переживет. Посмотрим, может, Максим будет президентом, а может Алла будет... Это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, думаю, что и россияне бы голосовали. Могу предложить такое россиянам, подумайте».
Об идеальной России будущего. О порядочных политиках
«Максим - не политик, поэтому он идеальный был бы президент. В нем есть всё человеческое, все остальные люди, которые политики, они иначе думают. Они другие, у них есть схемы. Из меня никогда бы не вышел политик, потому что я говорю то, что думаю, это кошмар.
Но я такая, любите меня, а кто не любит - до свидания, я тоже не всех люблю. Нормально, мы не должны всем нравиться
Надеюсь, что россияне последуют ее мнению (Пагачевой - прим.ред.), а Максим будет президентом».
Смотрите видеоинтервью Ксении Собчак с Лаймой Вайкуле целиком!