Люди, пережившие кому, рассказали, как все на самом деле чувствуется: десять историй

Так, некоторым все время снились ужасы, кто-то слышал все разговоры, пока был без сознания, а кто-то и вовсе изменился после выздоровления.

Вот 10 реальных историй

1. Я была в искусственной коме в 2010 году. У меня не было снов или кошмаров. Помню, что все было просто чёрным. Когда я проснулась, то была подключена к нескольким устройствам, мне вставили в горло трубку, и поэтому я не могла говорить. Чудом я начала жестикулировать медсестре, вошедшую в палату. Я выучила язык жестов в 1986 году, потому что у нас был одноклассник с проблемами слуха. Кстати, о подавленной памяти! Работники думали, что я глухая и сказали семье, что я проснулась. Они были растеряны, когда узнали, что на самом деле я не глухая.

2. Я был в искусственной коме два месяца и трижды умирал. Это был удивительный опыт. Я видел много ужасов, которые никогда не имели большого смысла, и я был в сознании, кроме того, что я не понимал, что это не так. Я попал в ловушку в комнате с закрытыми стенами или в ловушку под землей с кучей людей со змеей-убийцей. Папа и многие родственники моего отца были в моих снах, что было странно, потому что я никогда с ними не общался. Я помню, что мог услышать внешний мир и поговорить с ним, но я жил в другой стране, поэтому слышал только польский, и это было очень запутано и тревожно. Никто не мог прийти ко мне, поскольку это было начало пандемии коронавируса, поэтому я действительно застрял в своих ужасах на несколько месяцев. Я помню, как умер, но мой дух пришел ко мне, чтобы сказать мне сражаться и жить, и что это не мое время. У меня был полный отказ органов, и мне пришлось снова научиться ходить, когда я проснулся.

3. Я не помню десяти дней июня 2021 года. У меня есть шунт (удаляющий избыток жидкости из мозга в брюшную полость), и за четыре недели он трижды выходил из строя. Моя мама сказала, что после того как все закончилось, я смогла нормально поговорить, но в тот момент, когда врач или кто-нибудь выходил из комнаты, я совсем забывала, что говорила. Самое дикое в этом то, что когда я пришла в себя и вернула себе память, я вспомнила голоса людей, которые меня окружали, но не их лица. У меня все время были одни и те же медсестры и другие медицинские работники, поэтому я запомнила их голоса и "встретилась" с ними, когда мой мозг вернулся.

4. В одного моего друга выстрелили, когда ему было 9 лет, и его поместили в медикаментозную кому на шесть недель. Он сказал, что слышал, как люди разговаривали с ним, но это прошло чуть-чуть через фильтр снов и переведено на то, что он видел в своих снах, поэтому это не имело смысла. Большинство из того, что он рассказывал своей семье о том, что слышал, было наполовину верным. Он сказал, что ему снилось много ужасов о том, как он часами и часами идет по бесконечному коридору без дверей и окон. Сейчас ему около 28 лет, и у него есть докторская степень, так что сейчас с ним все хорошо.

5. Я был в отключке в течение полугода без медицинской помощи, и это был живой кошмар. То, что было реальным, смешалось с воображением – война, пытки, охота. Мне некуда бежать. Мне было трудно понять, что было на самом деле, когда я очнулся. Я не мог ни ходить, ни говорить, и пребывание в реанимации в течение года изменило мою жизнь.

6. Когда я выздоровел достаточно, чтобы выйти из комы, нужна была неделя, чтобы лекарства подействовали, а мой мозг перезагрузился в реальный мир. Сначала я не мог видеть, мои глаза были покрыты смазкой, чтобы не пересыхали. Я похудел на 45 кило, у меня не было мышц, чтобы двигаться или сидеть, и я почти не мог поднять руку. Я не мог общаться, потому что у меня в горле была трубка. Я едва держал карандаш, чтобы выцарапать самое простое слово "плохо". Я забыл, как дышать, и у меня случился полный отказ органов. Мне понадобилось еще шесть операций и год терапии, чтобы научиться делать все заново. Моя жена попросила своего друга и родителей прилететь, когда я был в постели. Я сказал ей, что помню, как слышал, как они разговаривали со мной, но все это очень странно, потому что во сне ничего не понимаешь. Я чувствовал, что уже проходил через это в прошлой жизни. Мне было интересно, сколько раз я пережил это жизненное событие раньше.

7. Мой сосед был в коме 16 дней после аварии на велосипеде. Удивительно, что он выжил и медленно продолжает добиваться прогресса, ошеломляющего нас. Дикая часть: этот человек раньше был таким дураком. Даже сегодня утром он помахал мне, пока я переходил улицу со своей собакой. Это походило на огромный дружеский жест. Он тоже гулял со своей собакой. Увидеть соседа, который когда-то игнорировал нас и ненавидел всех животных, чтобы теперь с энтузиазмом вступать в разговор и заводить собаку... Если бы я не был свидетелем этого своими глазами, я бы не принял это во внимание, но он навсегда изменился.

8. Мой дядя был в коме. Мы очень близки, поэтому я часто сидела и разговаривала с ним. Врачи, занимавшиеся его делом, в том числе мой отец, говорили мне, что он не выживет. Но у меня было такое внутреннее чувство, что он это сделает. Ему никогда не нравился мой отец. Как-то я сидела с ним и сказала: "Папа думает, что ты никогда не проснешься, и ты должен доказать, что он ошибается". И глаза его широко открылись. Я закричала, прибежали врачи, но его глаза снова закрылись. Медики сказали, что это просто рефлекс, но я знала, что они ошибались. В конце концов он проснулся, когда мой папа работал, и сказал папе сказать мне, что он доказал, что он не прав. Дядя до сих пор жив, с некоторыми повреждениями мозга, которые не слишком заметны.

9. Несколько недель я болела гриппом, потом потеряла сознание на работе, и меня отвезли в больницу на "скорой". Оказалось, у меня была пневмония. Была аллергия на антибиотик, который мне дали, и я была в коме в течение трех недель. Я определенно помню многие из "коматозных снов", в частности, Ариана Гранде преследовала меня с мачете, желая отрубить мне голову, потому что я флиртовала с ее мужем или что-то такое. Многие из воспоминаний, которые я теперь могу связать с вещами, которые, по словам моей семьи, происходили в то время, - некоторые просто странные.

10. Я был в отпуске, когда моя поджелудочная железа разорвалась из-за пробки из желчного камня, из-за чего в брюшную полость попала кислота, и, наконец, я получил сепсис из-за внутренних ожогов третьей степени. Меня поместили в шестинедельную кому, потому что сердце вышло из-под контроля. В первом сне я увидел, как моей невестке выстрелили в голову. Следующий сон был об идиллическом загородном коттедже зимой, как рождественская сцена. Следующий сон был о том, как мои коллеги похищают ребенка от меня и жены, когда в реальности у нас еще не было детей. Но я попал в ловушку. Я видел сон за сном, пока не увидел сон, в котором я был в темном месте с другими людьми вокруг, но они были окутаны тьмой. Я считаю, что это была промежуточная станция, откуда уходят духи. Я решил вернуться. Я слышал знакомые голоса, говорившие со мной, но создал сны, чтобы визуализировать это. После того как я проснулся, я узнал, что мое сердце дважды останавливалось.