Названы лучшие города мира для посещения весной: но лидер не рад туристам

Столицу Нидерландов город Амстердам признали лучшим городом в мире для посещения весной.

Как пишет издание Express со ссылкой на результаты исследования, проведенного туристическим приложением Bounce, при составлении рейтинга были изучены среднее количество осадков, температура и то, чем можно заняться весной в том или ином городе.

Топ-10 городов мир для посещения весной

1. Амстердам, Нидерланды.

2. Лондон, Англия.

3. Прага, Чехия.

4. Пекин, Китай.

5. Рим, Италия.

6. Лас-Вегас, США.

7. Париж, Франция.

8. Вена, Австрия.

9. Мельбурн, Австралия.

10. Лос-Анджелес, США.

Амстердам возглавил список благодаря большому количеству мероприятий и празднований, которые выпадают на весну. Например, День короля 27 апреля, когда люди выходят на улицы в оранжевых одеждах, чтобы отпраздновать день рождения короля Виллема Александра, и танцуют до поздней ночи.

Весна также является подходящим временем года для посещения захватывающих дух полей тюльпанов в королевском парке Кекенхоф, куда легко доехать из столицы.

Кроме того, весной в Амстердаме очень популярны пикники в городских парках. Особенно горожане и туристы любят собираться в Парке Вондела.

Амстердам против туристов