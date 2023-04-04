Украина предлагает ЮНЕСКО признать нематериальным культурным наследием писанку и еще кое-что

В частности, предлагается добавить в список украинскую писанку, практику по охране кобзарско-лирницкой традиции и технологию вышивки «белым по белому», пишет Униан.
Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия человечества три элемента, связанные с украинскими традициями.
«На днях Министерство культуры и информационной политики Украины направило Министерству иностранных дел Украины три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия, откуда они были переданы в ЮНЕСКО», – сказано в сообщении на сайте МКИП.
Отмечается, что представление Украиной трех номинаций в списки ЮНЕСКО, в частности, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года в попытке уничтожить украинскую национальную идентичность, традицию, историю и самобытность, нематериальное культурное наследие предстает не только источником духовности, но и основой украинской несокрушимости.
В МКИП отмечают, что это сделано с целью охраны и популяризации в мире нематериального культурного наследия.
«Прежде всего, речь идет о международной номинации, подготовленной совместно с Республикой Эстония – »Украинская писанка: традиция и искусство«. Украина впервые подает международную номинацию в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что инициаторами представления выступили Музей писанковой росписи в г. Коломыя (Ивано-Франковская область), Национальный союз мастеров народного искусства Украины, конгресс украинцев Эстонии и Украинский центр в Таллинне.
«Также впервые подается Украиной номинация в реестр лучших практик по охране нематериального культурного наследия – »Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции«. Инициаторами представления выступили три кобзарских цеха – Киевский, Львовский и Харьковский. Речь идет о практике охраны традиции, которая сохранилась живой, несмотря на попытки России и советской власти уничтожить ее на протяжении 300 лет», – отмечают в министерстве.
Также в Репрезентативный список нематериального культурного наследия представлена «Технология вышивки» белым по белому «города Решетиловка Полтавской области», элемент живого наследия, известный и признанный не только в Украине, но и за ее пределами. Инициаторами представления выступили ячейки мастерства и профессионального обучения в г. Решетиловка.
В то же время, 3 апреля 2023 года в Украину прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
«Увидев нашу культуру, которая продолжает жить и развиваться, несмотря на войну с одной стороны, а с другой – масштабы потерь и разрушений, невозможно остаться равнодушным. Впереди еще много работы и мы надеемся на дальнейшую поддержку ЮНЕСКО, потому что потери культурной сферы Украины от войны составляют 7 млрд евро», – подчеркнул он.
При этом Ткаченко заявил, что министерство уже готовит номинационное досье для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в опасности, культурного ландшафта города Чернигова.