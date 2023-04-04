Украина предлагает ЮНЕСКО признать нематериальным культурным наследием писанку и еще кое-что

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия человечества три элемента, связанные с украинскими традициями.

«На днях Министерство культуры и информационной политики Украины направило Министерству иностранных дел Украины три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия, откуда они были переданы в ЮНЕСКО», – сказано в сообщении на сайте МКИП.

Отмечается, что представление Украиной трех номинаций в списки ЮНЕСКО, в частности, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года в попытке уничтожить украинскую национальную идентичность, традицию, историю и самобытность, нематериальное культурное наследие предстает не только источником духовности, но и основой украинской несокрушимости.

В МКИП отмечают, что это сделано с целью охраны и популяризации в мире нематериального культурного наследия.

«Прежде всего, речь идет о международной номинации, подготовленной совместно с Республикой Эстония – »Украинская писанка: традиция и искусство«. Украина впервые подает международную номинацию в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что инициаторами представления выступили Музей писанковой росписи в г. Коломыя (Ивано-Франковская область), Национальный союз мастеров народного искусства Украины, конгресс украинцев Эстонии и Украинский центр в Таллинне.