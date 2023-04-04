Внебрачная дочь подала в суд на Ирину Хакамаду

Муж Хакамады, бизнесмен Владимир Сиротинский, скоропостижно скончался в сентябре 2021 года. Супруги прожили вместе более 20 лет, воспитывали дочь Марию с синдромом Дауна. Ирина Хакамада всегда довольно открыто говорила о личной жизни и не скрывала, что у нее с мужем был свободный брак. В прошлом Хакамада не раз прощала избраннику неверность, потому что любила и не хотела, чтобы их общий ребенок остался без папы.

«25 лет прожили вместе. Долгов вообще… С другой стороны, мы были очень веселыми людьми, находились на одной волне… Повезло, что у нас был свободный брак, в этом есть позитив, поэтому произошедшее не воспринимается так трагично. Не умер он у меня на руках. В начале у меня было горе-горе-горе. Друзья каждую секунду думали обо мне, развлекали, не высказывали мне соболезнования», - говорила она в одном из интервью.

Возможно, Сиротинский оставил не только долги, но и внебрачных детей. Так, еще в прошлом году в Коптевский суд Москвы поступил иск на установление отцовства. Истцом значится Забеднова Дарья Дмитриевна, ответчиком - Ирина Хакамада. Мать истицы - Мария Забеднова - в свое время проектировала двухуровневую столичную квартиру Ирины Хакамады в Петровском переулке, где та жила вместе с мужем.

Теперь, похоже, Дарья решила узнать, не является ли Сиротинский ее настоящим отцом. Девушка учится в Высшей школе экономики, увлекается искусством и уже подрабатывает в качестве дизайнера. В социальных сетях значится под другой фамилией, комментировать «СтарХиту» иск не стала, так же как и пресс-служба Коптевского суда, где пояснили, что «процесс закрытый».