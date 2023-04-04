Пятнадцатый юбилейный Молодежный фестиваль моды и танца MAX MODA 2023 прошел в Таллинне с большим успехом.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвитянкой теперь гордится вся Эстония! Кому ушли главные награды конкурса «Мисс и Мистер Европа 2023»
В рамках этого грандиозного фестиваля состоялся международный конкурс красоты и грации «Мисс и Мистер Европа 2023». В нем приняли участие 510 детей из стран Балтии, Финляндии, Италии, Украины и Румынии. На мероприятия работала и «Творческая лаборатория для молодежи Ecology and fashion (Экология и мода)».
Президент этого детского и молодежного проекта - директор школы Max Moda, Максим Хлебников, продюсер - Татьяна Сауснитис, главным медиапартнером фестиваля, как всегда, - портал Limon.ee.
Членам жюри, судившим конкурс Miss & Mister Europe 2023, не были известны имена участниц и участников конкурса. Победителями стали:
- Доротея Буденайте - Литва
- Лаурюнас Лисовас - Литва
- Aнита Глобенко - Украина
- Аугусте Мешкаускайте - Литва
- Ирине Фурнари - Италия
- Дария Лонги - Румыния
- Ксения Харламова – Эстония
Номинантами на GRAND PRIX стали участники, набравшие наибольшее количество баллов в разных возрастных категориях в разных номинациях.
1. Variety dance, acrobatic dance Choreography (Avant, Ирина Петровски, Эстония) - попурри из детских песен
2. Street dance Choreography (Танцевальная студия MISSION4, Aнжелика Олейникова, Эстония) - GRINCH
3. Street dance Choreography (LIIGUTUS, Светлана Селепенкина, Эстония) - «Танцуем ХИТ»
4. Folk stage dance Choreography (Танцевальная студия Graatsia, Елена Ахмедова, Эстония) - Tsuki-tsuki
Гран при члены жюри присуждали вслепую: каждый из них отдавал один голос понравившемуся ему конкурсанту, который был запечатан в конверте до оглашения результатов, что происходило прямо на сцене, в момент вскрытия конвертов.
Из всех 12 голосов (именно столько было членов жюри) - Tsuki-tsuki набрал пять голосов и стал победителем молодежного фестиваля MAX MODA 2023.