Пять имен женщин, которых нельзя пускать за руль

Анна – лидер по числу ДТП

Эти женщины слишком властолюбивы. Они требуют уважения к собственной персоне, но не готовы уважать других. Поэтому Анны просто лидеры среди женщин по количеству ДТП.

Наталья – за рулем «на расслабоне»

По своей природе Наташи – женщины, которые любят пребывать в состоянии расслабления. Дорога релакса не прощает. Аварии по вине Натальи случаются из-за ее собственной невнимательности.

Инна – может разориться на штрафах

Женщины с этим именем очень самоуверенны. Они любят проскочить на красный, посигналить пешеходу на пешеходном переходе. И хотя Инны не часто попадают в аварии, садиться за руль им нежелательно, потому что они рискуют разорится на штрафах.

Лилия – плохо с реакцией

Лилии не могут похвастать быстротой реакции. Лиля будет педантично следовать правилам дорожного движения, но растеряется в самый неудачный момент и въедет в зад впереди идущего авто. Если Лиля очень хочет водить, то после получения прав ей стоит пройти курс экстремального вождения.

Светлана – болтает по телефону за рулем