Настоящие везунчики: Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет удача с 4 апреля

Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака суждено поймать удачу за хвост с 4 апреля. Это время будет благоприятно для активных действий, возможности будут на пике.
Овнам стоит заняться рабочими делами. Звезды советуют навести порядок, чтобы помочь себе продвинуться вперед. Представителей этого знака Зодиака ждет успех, если они постараются как следует.
Весам невероятно повезет благодаря знакам от Вселенной. Стоит к ним присмотреться и понять, что мир хочет сказать.
Козерогов ждет удача, если дело касается ярких идей. Не стоит их игнорировать, поскольку они могут быть успешными. Об этом Глоба сообщил в ежедневной рубрике «Глобальный гороскоп» на «Ретро FM».