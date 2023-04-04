Психолог Михаил Лабковский назвал три вещи, которые не дают человеку разбогатеть.
Если откладываете на черный день: Лабковский назвал три вещи, из-за которых человек не может разбогатеть
По словам эксперта, не столь важно, сколько часов в день трудится человек, и даже стартовые позиции значения не имеют. Все дело в психологических установках, которые не позволяют зарабатывать больше.
Первое: отсутствие любимого дела. Однако заниматься нужно только тем, к чему лежит душа, только в этом случае работа «ответит взаимностью» и доходы вырастут.
«Если вы откладываете деньги на черный день, скорее всего, он однажды наступит. Ведь вы сами уже к нему подготовились и ждете», - отмечает психолог.
Третье: отсутствие веры в себя и, соответственно, веры в собственную способность зарабатывать много. Неуверенного, подчеркивает психолог, видно за версту: они трясутся, что их уволят, и просят зарплату ниже привычной «вилки», пишет сайт «Доктор Питер».