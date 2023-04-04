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Если откладываете на черный день: Лабковский назвал три вещи, из-за которых человек не может разбогатеть

Limon.ee
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Богатые люди. Иллюстративное фото
Богатые люди. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Психолог Михаил Лабковский назвал три вещи, которые не дают человеку разбогатеть.

По словам эксперта, не столь важно, сколько часов в день трудится человек, и даже стартовые позиции значения не имеют. Все дело в психологических установках, которые не позволяют зарабатывать больше.

Первое: отсутствие любимого дела. Однако заниматься нужно только тем, к чему лежит душа, только в этом случае работа «ответит взаимностью» и доходы вырастут.

Второе: сознание бедняка, от которого срочно нужно избавляться. Нельзя всю жизнь рассчитывать на худшее.

«Если вы откладываете деньги на черный день, скорее всего, он однажды наступит. Ведь вы сами уже к нему подготовились и ждете», - отмечает психолог.

Третье: отсутствие веры в себя и, соответственно, веры в собственную способность зарабатывать много. Неуверенного, подчеркивает психолог, видно за версту: они трясутся, что их уволят, и просят зарплату ниже привычной «вилки», пишет сайт «Доктор Питер».

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