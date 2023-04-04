ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ ⟩ Эстонский бизнесмен: «Владельцы ресторанов - скорее поднимайте цены!»

Собственник ресторана Attimo Паоло Молья дал откровенное интервью журналистам TV3, в котором пожаловался, что работников днем с огнем не найти. «Начиная с пандемии коронавируса работников нет и это серьезная проблема. В ресторанном и гостиничном бизнесе - везде одна и та же история. Трудятся только иностранцы, эстонцы не хотят. Мы не могли всё лето открыть террасу, потому что не было сотрудников!» - пожаловался Молья.

По словам хозяина закрывшейся пиццерии, молодежь хочет комфортную работу с понедельника по пятницу с девяти до пяти, но в ресторанном бизнесе такой график не возможен. «Эстонцы хотят только сидеть в офисе и много выходных, это очень странно!» - говорит он.

Собственник Lore Bistroo Кристьян Пеяске также был вынужден недавно принять сложное решение и закрыть один свой бизнес. «Я понимаю, что выступаю сейчас с непопулярным мнением, но... заведения общественного питания - скорее поднимайте свои цены!»

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла не видит сейчас повода для беспокойства. Напротив, она уверена, что предстоящее лето будет очень успешным. Но она понимает, что коронакризисы, повышение цен на электроэнергию и инфляция не сказались на ресторанном бизнесе благоприятно.