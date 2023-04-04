ЧУДЕСНЫЕ ОТКРЫТИЯ ⟩ Реконструкция Таллиннского городского театра сотворила красоту со зданием

В конце 2020 года Таллиннский городской театр дал свои последние представления в старом здании.

Реконструкция комплекса на улице Лайя началась в прошлом году, а первые спектакли после закрытия Городского театра были поставлены в Культурном центре Сальме, который стал временным домом театра на период строительства.

В понедельник блягодаря передаче Ringvaade любителям театра впервые разрешили заглянуть в обновленные залы, и все это вместе с любимыми актерами. «Почти год назад я в последний раз был в этом доме, и то тогда, когда все было снесено», — вспоминает актер Пирет Калда в Ringvaade.

«Мне очень интересно посмотреть, что стало с этими помещениями», - говорит Калда.

Egon Nuter ja Piret Kalda Фото: Kuvatõmmis saatest

«Раньше я не мог разобраться в этом доме, но теперь, когда ремонт закончен, я выучу его весь сразу», - говорит актер Эгон Нутер.

В обновленном здании Ало Кырве вспоминает место, где раньше находился Камерный зал. Теперь вместо зрительного зала здесь находится новая и роскошная гардеробная Таллиннского городского театра, где любители театра могут оставить свою одежду на время спектакля.