Убийство Галины Хатчинс Алеком Болдуином: суд вынес первый приговор по делу о гибели оператора

Окружной суд США вынес первый приговор по делу о гибели оператора родом из Украины Галины Хатчинс, которую случайно во время съемок фильма «Ржавчина» застрелил актер Алек Болдуин.

Свою вину признал ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность на съемочной площадке. В частности, судья окружного суда Санта-Фе Мэри Марлоу Соммер приговорила его к шести месяцам условного срока без присмотра и 24 часам общественных работ. Также Холлс должен выплатить штраф в размере 500 долларов и пройти курс безопасного владения огнестрельным оружием.

«Холлс не проверял каждый патрон в пистолете, чтобы убедиться, что в барабане был холостой патрон, а не боевой», - прокомментировала государственный прокурор Кари Моррисси во время слушания, пишет The Guardian.

Отметим, Дэвид Холлс стал единственным членом съемочной команды фильма «Ржавчина», который признал свою вину. Под следствием находятся оружейница Ханна Гутьеррес-Рид и актер Алек Болдуин. Они свою причастность к непреднамеренному убийству оператора отрицают.