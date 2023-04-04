Лицо в волдырях и высыпаниях: Белла Хадид рассказала о неизлечимой болезни

Год назад 26-летняя модель перенесла стоматологическую операцию, после которой у нее развилась инфекция под зубом. Вскоре она избавится от него, но до этого ей необходимо принимать антибиотики. Действие лекарства негативно сказалось на ее коже - она покрылась сыпью. Белла показала, как выглядит сейчас.

«Можно задаться вопросом, почему мое лицо меняется. И вот почему. Конец истории. Поэтому я ненавижу смотреть в зеркало или фотографироваться особенно в последнее время. Меня постоянно тошнит при виде себя. Год за годом. Если я наряжаюсь, то, может быть, стараюсь для девушек. Но, ребят, сложно заниматься своей профессией, пока ты чувствуешь и выглядишь больным как здесь», - сетует она.

Параллельно с этим Хадид борется с болезнью Лайма, которая преследует ее с 2012 года. «Если вы посмотрите на фотографии с работы за последние восемь лет, вы увидите разницу между тем, когда у меня обостряется болезнь Лайма, и мной, когда я здорова. Это другая девушка. Мне так обидно за него, мое маленькое тело», - грустит Белла.