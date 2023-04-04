ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ребенок утонул в пруду: жители Ида-Вирумаа требуют засыпать этот смертоносный резервуар

В прошлую пятницу новость о том, что в волости Люганузе Ида-Вирумаа в пруду, который служит водным резервуаром для пожарной команды, утонул полуторагодовалый мальчик, потрясла всю Эстонию. «Но, как всегда в нашей стране, мы шевелимся только тогда, когда в доме уже траур!» - говорит старожил деревни Варья Рутт. Она считает, что катастрофа была предопределена в тот самый момент, как начали копать яму для пруда.