В прошлую пятницу новость о том, что в волости Люганузе Ида-Вирумаа в пруду, который служит водным резервуаром для пожарной команды, утонул полуторагодовалый мальчик, потрясла всю Эстонию. «Но, как всегда в нашей стране, мы шевелимся только тогда, когда в доме уже траур!» - говорит старожил деревни Варья Рутт. Она считает, что катастрофа была предопределена в тот самый момент, как начали копать яму для пруда.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ребенок утонул в пруду: жители Ида-Вирумаа требуют засыпать этот смертоносный резервуар
В полдень понедельника в небольшой деревне Варья в Ида-Вирумаа царит тишина. В деревне с сотней жителей, расположенной практически на оживленном шоссе Таллинн-Нарва, не видно ни души, только холодный ветер завывает между домами, пишет Elu24.
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