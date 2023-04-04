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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Ребенок утонул в пруду: жители Ида-Вирумаа требуют засыпать этот смертоносный резервуар

Анналийза Кёсс Мадис Вельтман
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Пруд, служивший резервуаром для воды для пожарной бригады, унес жизнь малыша в деревне Варья
Пруд, служивший резервуаром для воды для пожарной бригады, унес жизнь малыша в деревне Варья Фото: Madis Veltman / Elu24 kollaaž

В прошлую пятницу новость о том, что в волости Люганузе Ида-Вирумаа в пруду, который служит водным резервуаром для пожарной команды, утонул полуторагодовалый мальчик, потрясла всю Эстонию. «Но, как всегда в нашей стране, мы шевелимся только тогда, когда в доме уже траур!» - говорит старожил деревни Варья Рутт. Она считает, что катастрофа была предопределена в тот самый момент, как начали копать яму для пруда.

В полдень понедельника в небольшой деревне Варья в Ида-Вирумаа царит тишина. В деревне с сотней жителей, расположенной практически на оживленном шоссе Таллинн-Нарва, не видно ни души, только холодный ветер завывает между домами, пишет Elu24.

Если несколько дней назад во дворе жилого дома рядом со швейным цехом известного модного бренда Tallinn Dolls можно было услышать крики счастливого малыша, то сегодня о нем напоминают лишь припаркованный в песочнице велосипед и валяющиеся вокруг игрушки.

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