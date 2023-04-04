Дочь Джонни Деппа оголила грудь, повторив скандальный образ его бывшей пассии

Дочь одной из самых красивых пар современного шоу-бизнеса Джонни Деппа и Ванессы Паради унаследовала яркую харизму отца и тонкие черты матери.

Лили-Роуз Депп пошла по стопам знаменитого отца, став актрисой, но при этом не забывает и о модельном бизнесе. Девушка обладает эталонным телом, что позволяет ей экспериментировать с любыми образами.

Так, в Сеть попали кадры, на которых модель повторила культовый образ Кейт Мосс. В дело пошел культовый образ супермодели 90-х на котором Мосс позирует с бутылкой в одной руке и сигаретой в другой.

На Кейт надето лишь легкое прозрачное платье, не скрывающее маленькой груди девушки и черные трусики.

Лили-Роуз в точности повторила старый снимок: вышло очень похоже.

Оголенная грудь девушки и ее точеный пресс, прикрытый совершенно прозрачной тканью, вызвали восторг поклонников юной артистки.