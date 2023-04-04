Самые опасные и злые знаки Зодиака, которые точно захотят вам отомстить

3. Знак Зодиака Лев

Большую часть времени представители знака Зодиака Лев добрые и храбрые люди. Но могут легко измениться, если вы попытаетесь взять то, что они считают своим. Или же заставите ревновать. Кажется, что личности этого созвездия щедры, ведь они склонны одаривать возлюбленного или даму сердца разными подарками. Но на самом деле Львы те ещё материалисты. Если найдётся человек, решивший украсть что-то дорогое у обладателей этого знака зодиака, беды не миновать. Оскорблённый Лев использует все свои ресурсы, чтобы не только вернуть пропажу, но и заставить обидчика расплатиться за содеянное сполна. Хотите верьте, хотите нет, но в большинстве случаев предателями среди всех знаков Зодиака становятся именно Львы.

2. Знак Зодиака Телец

Если сильно поссориться с Тельцом, он может оказаться практически самым злым и мстительным знаком Зодиака. Эти люди терпеливы и не станут рубить с плеча. Дождутся, пока вы снова напортачите, и тогда нанесут ответный удар. Личности знака зодиака Телец считаются очень гордыми и прямолинейными. Они не станут караулить в подворотне и не нападут внезапно. Если и охотятся за кем-то, то встретятся с ним напрямую и точно скажут, что того ждёт. Можно ли как-то заставить представителей стихии Земли простить обидчика даже после совершённой мести? Да, но придётся очень сильно постараться.

1. Знак Зодиака Скорпион