Зеркальная дата 04.04: как достичь успеха и как правильно загадывать желания в этот день

Также эксперты дали советы, как нужно загадывать в этот вторник желания.

Каким будет 4 апреля

04.04 станет очень размеренным, спокойным днем. Наши с вами мысли и сознание станут более ясными, светлыми. Четверка - это число гармонии, ведь в нем заключена сила четырех основных стихий: Огня, Воздуха, Воды и Земли.

Это будет прекрасный день для многозадачности. Можно смело браться за самые разные дела, причем делать что-то одновременно. Наше внимание будет обострено, так что решение привычных задач ускорится, а их эффективность возрастет. Главное, не лениться в этот день, пишет dailyhoro.ru.

Четверка очень любит, когда люди отдыхают. Само собой, по вторникам мало кто релаксирует, но после того, как вы выполните все запланированные вами задачи, стоит как следует расслабиться. Не прогуляться, не пойти в спортзал или бассейн, а именно расслабиться. Вечер этого дня хорош для спокойного времяпрепровождения дома, для духовных практик.

При желании 4 апреля можно будет заняться шопингом, но, опять-таки, не нужно ходить куда-то. Возьмите телефон и закажите что-нибудь в интернете. Порадуйте себя обновками, поднимите себе настроение.

Также в этот день полезно будет знакомиться с новыми людьми, причем как вживую, так и в интернете. В целом общение должно будет приносить нам с вами больше позитива и приятных эмоций. Можно ходить на свидания и флиртовать, но вечер лучше оставить свободным для самих себя и личных дел. Очень благоприятно на карме скажется помощь нашим близким и друзьям. Старайтесь не отворачиваться от тех, кому понадобится ваша поддержка.

Как загадывать правильно желания 04.04

Самое главное правило - не оставлять загаданные вами желания просто воздухом или чернилами на бумаге. Сделайте каждое из новых желаний целью. Во-первых, это должно быть что-то действительно осуществимое. Не нужно загадывать «мир во всем мире» или «хочу разбогатеть», «стать звездой» и так далее. Спуститесь на землю и загадайте что-то приземленное, обычное.