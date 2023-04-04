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Хиромант раскрыла знаки на ладони, которые укажут на смертельные проблемы со здоровьем

Limon.ee
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Гадание на ладони. Иллюстративное фото
Гадание на ладони. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Иногда, чтобы узнать о проблемах со здоровьем, необязательно проходить диспансеризацию. Хиромант Татьяна Чурон уверяет: некоторые неурядицы можно прочесть по ладоням, пишет Лайф.

По словам Татьяны, главный признак ослабленного здоровья нужно искать на линии жизни - это та, что огибает выступ у основания большого пальца. Если она похожа на цепочку или состоит из островов (маленьких овальных складок), то тут всё ясно - со здоровьем беда. Но есть и более конкретные маркеры.

К примеру, если у человека короткая линия сердца (самая ближняя к пальцам), то лучше записаться к кардиологу на обследование. А если на этой линии есть маленький ровный кружок, то у человека высокие шансы перенести инсульт. Чурон уверяет, что опытный хиромант может по ладони сказать, когда именно это произойдёт.

А при заболеваниях органов дыхания линии на ладонях вообще могут быть едва выражены. Тогда можно посмотреть и на ногти: если они хрупкие, изогнутые или рифлёные - срочно нужно идти на осмотр к специалистам. Кроме того, при таких заболеваниях от линии головы (горизонтально пересекает ладонь посередине) к холму Юпитера (выступ под указательным пальцем) может идти линия, на конце которой будет остров.

Проблемы с глазами диагностировать можно по небольшим кругам на линиях головы и сердца. Возможную онкологию - по острову в нижней части ладони на линии жизни. А репродуктивная система подаст сигнал изогнутой первой линией браслета на кисти.

Татьяна Чурон отмечает, что знаки выше - лишь часть из тех, что могут раскрыть возможные проблемы со здоровьем. Также стоит отметить, что, если у вас есть подозрения по поводу своего здоровья, лучше сразу идти к врачам, минуя хиромантов.

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