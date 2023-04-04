Восемь вещей, которые нельзя дарить никому и никогда

Забудем о приметах - большинство из них безнадежно устарели. Например, полотенце не принято дарить, потому что в старину его давали в дорогу, - считалось, что такой подарок может накликать разлуку, пишет super.ru.
Современные «приметы» основаны исключительно на вероятности вручить неподходящую и ненужную вещь.
Украшения для дома
Ваза, статуэтка, картина, текстиль могут быть очень даже симпатичными, но подумайте, где будущий владелец в теории сможет этот декор разместить и захочет ли. Дом - место, которое мы обустраиваем под себя, и попытка помочь может оказаться медвежьей услугой. Наверняка вам самим дарили то, что и выбросить жалко, и применить некуда. В общем, хлам для дома - не лучший подарок. Наверняка все необходимое у вашего друга уже есть.
Парфюм
Парфюм вполне может быть роскошным подарком, но при одном условии: вы точно знаете, что человек мечтает именно о нем или уже с удовольствием таким пользуется. Как бы вы ни были уверены в своем выборе, не стоит экспериментировать и дарить новый, незнакомый аромат. Запах легко может не понравиться - сюрприз будет испорчен.
Фотоальбом
С начала 90-х стало модным дарить фотоальбомы: не слишком дорого, полезно, останется на память. Некоторые до сих пор считают их хорошим подарком. Сейчас фотопечать не слишком популярна - многие довольствуются цифровыми архивами. Поэтому дарить альбом можно в двух случаях: либо энтузиасту, который часто печатает фото, либо с сертификатом на печать снимков, в противном случае подарок будет лежать без дела.
Посуда
В каждом доме, не считая новоселов, минимальный комплект посуды есть. Если хозяева решат, к примеру, освоить мастерство приготовления плова, казан они обязательно приобретут самостоятельно. А какая польза от очередного салатника - большой вопрос.
Косметика
Косметика - вещь сугубо индивидуальная. Если вы и решились на такой подарок, обязательно выбирайте универсальные средства. Помада не того оттенка или тушь с неподходящей щеточкой скорее расстроят, чем порадуют. Приятно человеку будет получить то, что он не может или не решается себе позволить, поэтому гель для душа из массмаркета - презент сомнительный, а дезодорант и вовсе может показаться намеком, что от одаряемого неприятно пахнет.
Одежда
Даже со знанием точных параметров человека точно попасть в размер практически невозможно. Производители одежды ориентируются на разные типы телосложения плюс часто нарочно искажают мерки, например, закладывают в модель лишние сантиметры для эффекта оверсайза. Но хуже всего, если получатель будет носить дареную вещь, только чтобы вас не обидеть.
Поделки
Расхожее выражение «лучший подарок - подарок, сделанный своими руками» правдиво лишь отчасти. Такой презент, безусловно, подчеркнет, что вы потратили на него много времени и готовились заранее. Проблема в том, что, если он все же не очень понравится, вы поставите получателя в неловкое положение.
Алкоголь
Заявиться в гости с бутылью - классика жанра. Но когда можно принести что-то полезное или хотя бы безвредное, зачем дарить потенциальные проблемы со здоровьем, как минимум в виде похмелья? К тому же подарок формальный и, как правило, не слишком личный: подразумевается, что воспользуется им не только получатель.