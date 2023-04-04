Восемь вещей, которые нельзя дарить никому и никогда

Косметика

Косметика - вещь сугубо индивидуальная. Если вы и решились на такой подарок, обязательно выбирайте универсальные средства. Помада не того оттенка или тушь с неподходящей щеточкой скорее расстроят, чем порадуют. Приятно человеку будет получить то, что он не может или не решается себе позволить, поэтому гель для душа из массмаркета - презент сомнительный, а дезодорант и вовсе может показаться намеком, что от одаряемого неприятно пахнет.

Одежда

Даже со знанием точных параметров человека точно попасть в размер практически невозможно. Производители одежды ориентируются на разные типы телосложения плюс часто нарочно искажают мерки, например, закладывают в модель лишние сантиметры для эффекта оверсайза. Но хуже всего, если получатель будет носить дареную вещь, только чтобы вас не обидеть.

Поделки

Расхожее выражение «лучший подарок - подарок, сделанный своими руками» правдиво лишь отчасти. Такой презент, безусловно, подчеркнет, что вы потратили на него много времени и готовились заранее. Проблема в том, что, если он все же не очень понравится, вы поставите получателя в неловкое положение.

Алкоголь