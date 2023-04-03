Эстонская певица рассказала о своей незабываемой встрече с полицией: она долго не решалась открыть дверь

История произошла, когда Грете училась в Estonian Business School. «Это был, наверное, второй год моего обучения в университете. У меня была очень напряженная неделя, полная экзаменов и презентаций. Наконец, в субботу вечером я пришла на вечеринку к однокурснику совершенно трезвая, не пила и там», - Грете вспоминает, что около трех часов ночи она сказала остальным, что идет домой.

Грете добралась до дома и легла спать. «Я заснула, просыпаюсь и слышу звонок в дверь. Я включаю телефон и вижу, что уже семь часов вечера, - вспоминает певица. - Алло! Эстонская полиция, откройте, пожалуйста, дверь - я слышу эти слова. Я сначала не решилась открыть, но потом все же открыла». Хотя сейчас мать и дочь могут вместе шутить, вспоминая тот день, Диана Пайя признается, что тогда ей было страшно.

Мать несколько раз пыталась дозвониться до Грете, но безуспешно. «Следующий день, уже четыре часа дня, а дочь не отвечает на мои звонки, - вспоминает Диана. Обеспокоенная мать поговорила со знакомым с вечеринки, который сказал, что Грете ушла домой около трех ночи. - Я подумала, не может быть, чтобы она еще спала. Я попросила подружку дочери пойти к ней домой, и та сходила, но никто не открыл дверь. Затем соседи подошли к двери, долго звонили и сказали то же самое. Я поняла, что Грете нет в квартире».

«Я была в панике, - вспоминает Диана. Она даже думала прилететь из Сааремаа в Таллинн. - Я позвонила в полицию, чтобы спросить, могут ли они установить местонахождение телефона, но они сказали, что не могут. Я рассказала им эту историю, и они обещали прислать патруль к квартире дочери. Полиция приехала, и оказалось, что Грете просто крепко спит».