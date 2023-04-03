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Жительница Хаапсалу негодует: перед замком развевается только украинский флаг, где эстонский?

«Скоро наши дети не будут знать, что такое эстонский флаг»
Трийн Роос
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Флаг Украины развевается около епископского замка Хаапсалу
Флаг Украины развевается около епископского замка Хаапсалу Фото: Erakogu

Проходящие мимо Епископского замка в Хаапсалу удивляются, почему рядом с ним развевается только украинский флаг. «Эстонского флага вы больше не найдете нигде на площади перед замком», - с грустью говорят местные жители. Антон Пярн, руководитель музея Хаапсалу и Ляэнемаа, объясняет, почему здесь развевается только украинский флаг. Герт Уйбоаэд, советник Государственной канцелярии по символам, также высказывает свое мнение.

«На Крепостной площади у Епископского замка Хаапсалу гордо развевается большой украинский флаг, но эстонского флага нигде нет, - недоумевает жительница Хаапсалу Трийн. - Похоже, что украинцам удалось захватить исторический Хаапсалуский епископский замок, который раньше принадлежал Эстонской Республике. Законно ли по-прежнему использовать украинский флаг без эстонского?»

Редакция также получила еще один вопрос от другой жительницы Хаапсалу, которая часто проходит мимо Епископского замка со своим ребенком. «Заметили, что над замком развевается украинский флаг. Раньше там был эстонский, но теперь его нет. Спрашивается, почему? Везде в других местах рядом с украинским флагом висит эстонский флаг», - говорит молодая мать.

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