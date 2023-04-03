Проходящие мимо Епископского замка в Хаапсалу удивляются, почему рядом с ним развевается только украинский флаг. «Эстонского флага вы больше не найдете нигде на площади перед замком», - с грустью говорят местные жители. Антон Пярн, руководитель музея Хаапсалу и Ляэнемаа, объясняет, почему здесь развевается только украинский флаг. Герт Уйбоаэд, советник Государственной канцелярии по символам, также высказывает свое мнение.
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Жительница Хаапсалу негодует: перед замком развевается только украинский флаг, где эстонский?
«Скоро наши дети не будут знать, что такое эстонский флаг»
«На Крепостной площади у Епископского замка Хаапсалу гордо развевается большой украинский флаг, но эстонского флага нигде нет, - недоумевает жительница Хаапсалу Трийн. - Похоже, что украинцам удалось захватить исторический Хаапсалуский епископский замок, который раньше принадлежал Эстонской Республике. Законно ли по-прежнему использовать украинский флаг без эстонского?»
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