«На Крепостной площади у Епископского замка Хаапсалу гордо развевается большой украинский флаг, но эстонского флага нигде нет, - недоумевает жительница Хаапсалу Трийн. - Похоже, что украинцам удалось захватить исторический Хаапсалуский епископский замок, который раньше принадлежал Эстонской Республике. Законно ли по-прежнему использовать украинский флаг без эстонского?»

Редакция также получила еще один вопрос от другой жительницы Хаапсалу, которая часто проходит мимо Епископского замка со своим ребенком. «Заметили, что над замком развевается украинский флаг. Раньше там был эстонский, но теперь его нет. Спрашивается, почему? Везде в других местах рядом с украинским флагом висит эстонский флаг», - говорит молодая мать.