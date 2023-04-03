Женщина заявила, что занималась сексом с привидением: мистическая история

По словам эксперта по паранормальным явлениям, замужняя женщина неоднократно переживала «волнующий момент, когда занималась сексом с призраком», и настаивала на том, что это «не страшно». Об этом пишет dailystar.co.uk.

46-летний Майк нашел эту женщину после того, как услышал песню Ghost Lovers. Он лично знал певца и спросил его о происхождении трека. Тогда же он узнал, что жена автора песни переспала с призраком. «Я спросил его, что это за трек, и он рассказал мне. Поэтому я захотел поговорить об этом с его женой. Она сказала, что этот опыт не был негативным. Раньше ей снилось, как к ней подходит мужчина. Как-то это случилось, когда она не спала. И это был опыт касания, объятия, секса с невидимой сущностью. Но это было не страшно, это было прекрасно», - рассказал он.

Женщина говорила, что ее «держал» сладострастный дух, и она могла физически ощущать его «прикосновения». Страсть, которую чувствовала женщина, была настолько сильной, что она утверждает, что это не мог быть сон.

Майк говорит, что с его бизнесом, работающим в 20 городах США, у него достаточно подобных историй.

«Когда люди хотят поговорить о паранормальных явлениях, они часто испытывают прикосновение к чему-то. Иногда это будет в отрицательном ключе, иногда их тянут за волосы. Мы думаем, что духи могут касаться нас, могут физически проявляться, царапать, дергать за волосы или скрывать что-то. Что, если мы думаем, что кто-то может вернуться из мертвых, проявить себя физически одним из этих страшных способов», - добавил он.