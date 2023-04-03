Наглость зашкаливает: Киркоров схватил за грудь свою фанатку

Филипп Киркоров отправился гастролировать. А это значит, что в Telegram-каналах и звездных СМИ началась жаркая пора. Осенний тур артиста принес кадры из Казахстана, на которых видно, как Филипп Бедросович хлещет по лицу букетом цветов зрителя в зале. Тогда же пользователи Сети стали свидетелями эпатажного танца поп-короля в прозрачных лосинах, пишет Super.
Что же, вот и свежая порция горячего концертного контента подоспела. На этот раз сильно преобразившегося Филиппа Киркорова женщины буквально набрасывались. Одной из поклонниц удалось даже поцеловать певца. Поп-король в долгу не остался – взял да и схватил осмелевшую женщину за грудь. Нет-нет, никого скандала: против такого общения с любимым артистом поклонница явно не возражала.
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