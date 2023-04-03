Наглость зашкаливает: Киркоров схватил за грудь свою фанатку

Что же, вот и свежая порция горячего концертного контента подоспела. На этот раз сильно преобразившегося Филиппа Киркорова женщины буквально набрасывались. Одной из поклонниц удалось даже поцеловать певца. Поп-король в долгу не остался – взял да и схватил осмелевшую женщину за грудь. Нет-нет, никого скандала: против такого общения с любимым артистом поклонница явно не возражала.