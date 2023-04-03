Что нужно убрать перед Пасхой в квартире: три вещи, которые нельзя оставлять в доме

Пасха издавна считается светлым праздником, который дарит надежду и очищение. Как и к любому событию, наши предки всегда готовились заранее, а к Пасхе - особенно. Не даром этому празднику предшествует несколько особенных дней.

Можно ли делать уборку перед Пасхой: разбираемся в вопросе

Среди всех традиций подготовки к празднованию Воскресения Христа одной из многовековых традиций является уборка. Она чтится на ровне с окрашиванием яиц и выпеканием пасок. Всё дело в том, что после наступления весны наши предшественники очищались не только духовно, но и не забывали о пространстве вокруг себя. Следственно, уборка перед Пасхой входит в число обязательных традиций.

Когда можно убирать в доме перед Пасхой: лучший день для очищения

Как мы уже сказали, в христианских традициях подготовка к празднику является такой же важной, как и сам праздник. В случае с Пасхой очень важно привести себя и свой дом в порядок. О том, как это сделать - мы расскажем далее. А сейчас поговорим о том, когда правильно приступить к уборке.