Показывайте себя во всей красе: эстонские гуру моды рассказали об основных трендах весенне-летнего сезона

Поскольку наша Неделя моды, состоящая всего лишь из двух дней и 13 показов, не является прямым указанием на то, что мы будем носить весной и летом, не идет в ногу с другими мировыми Неделями, то есть не отражает все тренды, за которыми будут носиться, а потом и носить модницы Эстонии, то о тенденциях наступающего сезона мы спросили известных людей, чья деятельность связана с фэшн-миром. Limon.ee рассказывает, как одеваться в ближайшие месяцы.