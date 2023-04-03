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Показывайте себя во всей красе: эстонские гуру моды рассказали об основных трендах весенне-летнего сезона

Limon.ee
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Гости Таллиннской недели моды показали высший класс, вот они, наши модницы!
Гости Таллиннской недели моды показали высший класс, вот они, наши модницы! Фото: Эрленд Штауб

Неумолимо приближается теплый сезон, и женщины озабочены одной проблемой, что модно нынешней весной? Что покупать, кроме пресловутых леопардовых лосин, чтобы выглядеть на все сто?

Поскольку наша Неделя моды, состоящая всего лишь из двух дней и 13 показов, не является прямым указанием на то, что мы будем носить весной и летом, не идет в ногу с другими мировыми Неделями, то есть не отражает все тренды, за которыми будут носиться, а потом и носить модницы Эстонии, то о тенденциях наступающего сезона мы спросили известных людей, чья деятельность связана с фэшн-миром. Limon.ee рассказывает, как одеваться в ближайшие месяцы.

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