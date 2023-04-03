Появилась информация о том, почему Романа Костомарова все еще не переводят из реанимации

Как сообщает источник ТАСС, Костомаров восстанавливается и находится в стабильном состоянии. Однако пока врачи не рискуют переводить его из отделения реанимации, ожидая полного восстановления тканей. «Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», – передает слова источника ТАСС.