Появилась информация о том, почему Романа Костомарова все еще не переводят из реанимации

На прошлой неделе наконец стало известно об улучшении самочувствия фигуриста. Романа готовят к следующему этапу лечения и предстоящему протезированию. Сообщалось, что для этого он будет перевезен в Германию, однако супруга спортсмена Оксана Домнина опровергла эту информацию. Как бы там ни было, Super продолжает следить за ситуацией.
Как сообщает источник ТАСС, Костомаров восстанавливается и находится в стабильном состоянии. Однако пока врачи не рискуют переводить его из отделения реанимации, ожидая полного восстановления тканей. «Состояние у Романа стабильное, температуры нет. Восстанавливается, в трахеостоме он больше не нуждается, но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», – передает слова источника ТАСС.
Особенно радостно слышать, что моральный дух спортсмена не подавлен и он готовится вернуться в родные стены. Напомним, Костомаров находится в реанимации уже третий месяц. О его госпитализации с тяжелой пневмонией стало известно 10 января. В конце февраля появилась информация, что у Романа поражена часть мозга и он перенес второй инсульт. Также спортсмену сделали несколько операций – информацию об их количестве СМИ выдают разную.